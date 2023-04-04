Bitcoin için verdiği hedef herkesin yüzünü güldürecek. Kripto 3 altcoinle ilgili de konuştu.

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Popüler kripto analistlerinden biri Bitcoin için sıradaki hedefin neresi olduğunu net biçimde açıkladı. Kripto uzmanına göre Bitcoin hedefine koşmaya hazır. Sadece BTC de değil SOL dışında iki altcoin için de görüşlerini takipçileriyle paylaştı. Peki kripto para piyasalarındaki beklentileri neler? İşte detaylar.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Altcoin Sherpa takma adıyla tanınan ünlü analist Bitcoin‘in şu anki değerinden %30 civarında artabileceğini düşünüyor. BTC için geçmiş Chicago Ticaret Borsası (CME) vadeli işlem boşluklarının günlük bir grafiğini gösteren Sherpa, Bitcoin’in 28.000 dolar fiyat seviyesinin üzerindeki bir sonraki boşluk olan 36.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini söylüyor. Analiste göre fiyatın sıradaki hedefi bu olacak. Bu tarz trade sapmaları genellikle doldurulduğu için yatırımcılar fiyat boşluklarını takip etme eğiliminde olur.

Öte yandan bu ay öncekilere göre daha sakin geçecek gibi görünüyor. Fed toplantısı yaklaşık 1 ay sonra olacak ve yatırımcılar enflasyon, işsizlik gibi verileri izleyerek kararlarını verecek. Her halükarda eğer enflasyonda yeniden yükseliş başlamazsa Fed’in faiz tavanına en geç Haziran ayında ulaşacağı düşünülüyor.

SOL ve Altcoin Fiyat Tahminleri

Kripto analisti Altcoin Sherpa gözünü Ethereum (ETH) rakibi Solana’ya dikiyor ve iki olası senaryo öngörüyor. Tahminlerinden biri Solana’nın yaklaşık 40 dolara yükselmesi, diğeri ise SOL’un yaklaşık 25 dolara ulaşması. Evet her iki senaryoda da SOL Coin yatırımcıları kazanıyor.

“SOL: Bu grafikte neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Gidebileceği birkaç farklı yol var; ya şimdi bir tür fincan ve sap tipi bir şey ya da çift dip. FTX durumunun uzun vadede nasıl bir etki yaratacağını hala bilmiyorum.”

Solana yazı yazıldığı sırada 20,33 dolardan işlem görüyor. Altcoin Sherpa NFT pazarı Blur’un yerel tokeni (BLUR)’a da dikkat çekiyor. Bir varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yönelik bir teknik analiz yöntemi olan Fibonacci geri çekilme seviyelerine dayanarak, fiyatın 0,58 ve 0,5 dolar aralığında yeni bir dip yapmasını bekliyor.

Son altcoin ise merkezi olmayan borçlanma protokolü Liquity (LQTY) ve muhtemelen 2,08 dolardan yerel bir dip oluşturduğunu söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.