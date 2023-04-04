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Dün herkesi tedirgin eden bir şey oldu ve Bitcoin fiyatı bu gelişmenin ardından düştü. Peki ama neden? Düşüşün sebebi ortaya atılan bir iddiaydı. Sosyal medyada popüler bir kripto hesabı CZ’nin hakkında oldukça şok edici bir iddia da bulundu. Peki piyasalarda son durum ne?

Bitcoin Fiyatı Neden Düştü

En büyük borsa Binance ile ilgili yeni söylentilerin piyasaları ürkütmesiyle Bitcoin fiyatı hızlı bir düşüş yaşadı. 28 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini gören bu performans, halihazırda ABD’li düzenleyiciler tarafından soruşturma altında olan Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Interpol tarafından arandığı iddialarının patlak vermesinin ardından geldi. Bu iddiaların kaynağı olan Cobie adlı özel Twitter hesabının şifreli bir tweet’i sızdırması, daha sonra kanıttan yoksun göründü ve piyasalar toparlandı.

Eight’in kurucusu ve CEO’su olan Poppe’ye göre, bu yazının yazıldığı sırada 28.000 doların üzerinde işlem gören Bitcoin “klasik” bir davranış sergiliyordu.

“Bitcoin’in klasik süpürme hareketi”.

Van de Poppe ayrıca makroekonomik ortama, özellikle de ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına son verme olasılığına atıfta bulundu.

“Faiz artırım süreci sona ererken bir ‘rahatlama’ boşluğu içinde olduğumuz için trend yukarı yönlü olmaya devam ediyor”.

Bitcoin (BTC) Fiyat Hedefi

Poppe, kral kripto para biriminin 40.000 dolara kadar devam ettiğini göreceğiz, ancak önce 25 bin doları ters edersek alıcı olacağım. Bu iyimserlik, “kısa bir düzeltmenin” ardından 30.000 dolara doğru fiyatın devam etmesini sağlayabilir. Mevcut aralığın denge (EQ) seviyesini 27.700 dolar olarak gören diğer analist Crypto Tony de iyimserliğini korudu.

“EQ’yu bir şampiyon gibi tutuyoruz. Bu seviyenin altında sağlam bir kapanış yapmadığımız sürece kısa hedge yok, ancak şimdilik aralığın üst yarısında kalıyoruz”.

Son olarak Capo halen Bitcoin fiyatındaki düşüşün devam edeceğini tahmin ediyor. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında birçok doğru tahminde bulunan analist halen son yükselişin BUSD ve USDC aracılığıyla spekülatif bir hareket olduğunu düşünüyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.300 doların üstünde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.