Yılın ilk yarısında yaptığı ralli ile adından sıkça söz ettiren memecoin Pepe (PEPE), iki büyük kripto para yatırımcısının toplamda 2 milyon doların üzerinde yaptıkları satın alımlarla gündeme geldi. PEPE token’in fiyatı gelen alımlar sonrası artan yatırımcı ilgisiyle yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

PEPE’ye 2 Milyon Dolar Yatırdılar

Popüler memecoin PEPE, iki büyük kripto para yatırımcısının bin 100 ETH diğer bir deyişle 2.06 milyon dolar değerinde 1.56 trilyon adetten oluşan satın alımıyla önemli bir balina aktivitesi gördü. İlk kripto para balinası 600 ETH yani yaklaşık 1.12 milyon dolar değerinde 874 milyar PEPE alırken, ikinci kripto para balinası 500 ETH yani yaklaşık 936 bin dolar değerinde 685 milyar PEPE aldı.

PEPE, sadece üç ay önce tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 0,00000431 dolara çıkmış ancak o zamandan beri bu zirvesinden yüzde 68 düşerek yatırımcılarının olan güveninin azalmasına yol açtı. Bununla birilikte geçtiğimiz hafta token’ın fiyatı yüzde 12,4 oranında düşerek birçok memecoin’den ve kripto para piyasasının geri kalanının çoğundan daha kötü bir performans göstermesiyle gündeme gelmişti.

PEPE’de Son Durum

CoinMarketCap verileri PEPE token‘in son 24 saatte kaydettiği yüzde 13,41 yükselişle 0,000001411 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Memecoin şu anda 600 milyon doların üzerinde piyasa değeri ve son 24 saatte yüzde 65’in üzerinde artarak ulaştığı 143.55 milyon dolar işlem hacmi ile güçlü bir görüntü veriyor olsa da hala ATH’ının yüzde 67,24 altında fiyatlanıyor.

Kripto balinaları tarafından yapılan son milyar dolarlık alımlar, Pepe tokeninin mevcut duyarlılığı ve performansı göz önüne alındığında şaşkınlığa neden oldu. Bazıları bu alımları güven oyu olarak görürken, diğerleri spekülatif bir yatırım olarak görüyor.

Şimdilik yüzde 10’un üzerinde yükselişi tetikleyen bu büyük ölçekli satın alımları altcoin‘in fiyatında kalıcı bir yükselişle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı ya da öngörülmesi güç kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu büyük dalgalarla mücadele edip edemeyeceğiz henüz belli değil.