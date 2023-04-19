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Ethereum’un (ETH) Shapella yükseltmesinin tamamlanmasının ardından neredeyse bir hafta sonra etkili bir şekilde ilk kez stake edilmiş ETH çekilmesine izin veriyor. Mevduatlar, para çekme işlemlerini geride bırakmaya başladı ve ETH yanma hızı önemli ölçüde arttı. Şimdi neler olacak?

ETH’da Hareketli Günler!

Token unlocks verilerine göre dün yaklaşık 91.500 ETH yatırıldı, 64.830 ETH çekildi ve kabaca 26.680 ETH (53 milyon dolar) tutarında pozitif bir net staking bakiyesi oluşturuldu. Bu durum Shapella’nın yayına girmesinden bu yana ilk pozitif net staking akışını takip ediyor. Ayrıca şirket önceki 24 saat içinde çekilen 27.000 ETH’ye karşılık 95.000 ETH’nin yatırıldığını bildirdi. Bununla birlikte, Shapella’dan bu yana genel net staking dengesi hala büyük ölçüde negatif.

Tamamlanan yükseltme, 12 Nisan tarihinde 18:30 EDT’den kısa bir süre önce 6209536 blok yüksekliğinde etkinleştirildiğinden, yaklaşık 1,08 milyon ETH geri çekildi. Aynı dönemde 600.000’den az ETH yatırıldı ve bu da kabaca 486.150 ETH’lik negatif bir net staking bakiyesi yarattı. Bu arada Ethereum’un fiyatı, Shapella sonrası 2.100 dolar civarında işlem gördükten sonra, daha geniş kripto piyasasına paralel olarak 2.000 doların altına düştü.



ETH Arzı!

Ultrason money’e göre, son yedi gün içerisinde neredeyse yani Shapella’nın etkinleştirilmesinden bu yana geçen süreyi yansıtacak şekilde, Ethereum arzı yılda %0,502 oranında azaldı. Bu durum, son 30 günün yanma oranını neredeyse ikiye katladı ve yılda %0,134 olan Birleştirme sonrası yanma oranından önemli ölçüde daha fazla. Ethereum, son yedi günde kabaca 11.600 ETH yaktı ve bu durum cari fiyatlarla yaklaşık 23 milyon dolar değerinde. Ethereum, işlemlerden elde edilen ücretlerin bir kısmını yakan Ethereum İyileştirme Önerisi 1559’u uyguladığında 621 gün önce ETH yakmaya başladı.

Yazı kaleme alındığında lider akıllı sözleşme platformu olan ETH, son 24 saat içerisindeki düşüşlerinin ardından 1.976 dolar seviyesinden işlem görüyor.