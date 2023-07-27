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  •   Sui Foundation Harekete Geçti: SUI Yatırımcıları Bu Adımdan Korkmalı mı?

Sui Foundation Harekete Geçti: SUI Yatırımcıları Bu Adımdan Korkmalı mı?

Özet

  • Sui Foundation, sözleşme ihlali gerekçesiyle MovEx ile olan ilişkisini sonlandırdı; MovEx, sözleşme şartlarına uymayarak erken token transfer işlemi gerçekleştirdi.
  • Sui, daha fazla SUI tokenı MovEx veya onunla ilişkili kurumlara verilmeyeceğini ve MovEx'in DeepBook emir defterinin ana katkı sağlayıcısı olmayacağını belirtti.
  • Sui Foundation'ın bu hareketi, potansiyel bir satış baskısının önüne geçerek SUI yatırımcıları için olumlu bir adım olarak değerlendirildi.
  • Piyasaya etkisi: nötr
14:30
27 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörüne çok hızlı giriş yapan ve son dönemin en popüler projelerinden olan SUI, ilginç bir olay ile gündemde. SUI’nin arkasındaki Sui Foundation ve Mysten Labs, proje yatırımcılarından MovEx’e karşı harekete geçti ve sözleşme ihlalinden dolayı sert bir adım attı.

Sui Foundation’dan Yeni Adım

Sui Foundation, merkeziyetsiz kripto para borsası MovEx ile olan ilişkisini resmen sonlandırdı ve sebep olarak sözleşme ihlalini öne sürdü. Sui ekibi, MovEx borsasına 2,5 milyon SUI gönderdi ve bunu borsanın kendi emir defteri DeepBook için gönderdiğini aktardı. Gönderilen SUI’ler tabii ki sözleşmeye bağlı bir kilit süresine sahipti. MovEx ise buna rağmen üç işlem gerçekleştirdi ve tokenların bir kısmını, sözleşmeyi ihlal ederek taşıdı.

Sui ekibi ise bunun devamında bir açıklamada bulunarak sözleşmeyi sonlandırdıklarını aktardı. SUI ekibi, MovEx ile bu olaylar üzerine sözleşmeyi bitirdiklerini aktardı ve ek hiçbir SUI tokenın MovEx’e veya MovEx ile ilişkili kurumlara verilmeyeceğini aktardı. MovEx’in bunun yanı sıra DeepBook isimli emir defterinin ana katkı sağlayanı olarak kalmayacağı belirtildi.

MovEx’in tokenlarının şu an için bir emanet cüzdanına aktarıldığı ve önceden belirlenen takvime göre dağıtılacağı aktarıldı. Sui Foundation bunun yanı sıra diğer bütün tokenların ise farklı şirketlere göre kendi dağıtım takvimine sahip olduğunu aktardı.

Sui Foundation, kilidi açılan tokenların açık ve serbest piyasada rahatça satıldığı iddialarını da böyle yanıtlamış oldu. MovEx ise henüz konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

SUI Yatırımcıları İçin Olumlu Adım

Sui Foundation tarafından atılan bu adım aslında SUI yatırımcıları için oldukça önemli ve pozitif. Bu sayede MovEx’in yüklü bir satış baskısı oluşturması önlenerek elindeki tokenlara el konuluş oldu. Bu tokenlar yine de belirli bir takvime göre piyasaya sürülecek olsa da MovEx’in kanunsuz adımları engellendi. Bir kripto para projesi için satış baskısı ne kadar kötüyse, bununla ilgili sosyal medya etkisi de o kadar kötü görülür. Bu sebeple Sui Foundation bir taşla iki kuş vurmuş oldu.

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