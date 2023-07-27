Fundstrat Global Advisors’ın yönetici ortağı Tom Lee, sık sık yaptığı dikkat çeken Bitcoin (BTC) öngörülerine bir yenisini daha ekledi. Lee, en büyük kripto paranın 2024’teki blok ödülü yarılanmasından önce altı haneli rakamlara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Bitcoin’in Nisan 2024’e Kadar 140 Bin ile 180 Bin Dolar Aralığına Ulaşmasını Bekliyor

Lee, ABD’li düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) yeşil ışık yakmasının Nisan 2024’teki blok ödülü yarılanması öncesinde fiyatta 140 bin dolar ile 180 bin dolar arasında sonlanacak bir rallinin fitilini ateşleyebileceğine inanıyor. Ünlü ismin bu öngörüsünün gerçekleşmesi güncel fiyatlarla Bitcoin için yüzde 380 ile yüzde 520 aralığında bir yükselişe karşılık geliyor.

Lee’nin tahmini, Fundstrat Global Advisors’ın kripto stratejisi başkanı Sean Farrell‘in spot bir Bitcoin ETF’sinin onaylanmasının Bitcoin’e olan günlük talebi beş kat artıracağını öne sürdüğü tezine dayanıyor. Şu anda Bitcoin piyasası, günlük 25 milyon dolarlık blok ödülü ve 25 milyon dolarlık günlük talep ile dengede. Farrell, bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkmasının günlük 100 milyon dolarlık ek talebe neden olacağı ve mevcut 25 milyon dolarlık günlük arza kıyasla 125 milyon dolarlık toplam günlük taleple sonuçlanacağını tahmin ediyor.

Farrell’in bu öngörüsünden hareketle bir fiyat hesaplaması yapıldığında Bitcoin’in Nisan 2024’teki blok ödülü yarılanmasından önce 140 bin ile 180 bin dolar arasında bir denge fiyatına ulaşacağı ortaya çıkıyor.

“SEC, Bir Spot Bitcoin ETF’sine Yeşil Işık Yakmak Zorunda Kalacak”

ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine onay verilmesi ihtimalini de yorumlayan Lee, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın geçen ay spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasının SEC’in olumlu karar vermeye zorlayacağına inandığını belirterek “BlackRock etkisine” işaret etti.

Güncel verilere göre en büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,02 yükselişle 29 bin 491 dolardan işlem görüyor.