25 Temmuz’da yapılan bir açıklamaya göre Venom Blockchain lansmanından sonraki sadece iki ay içinde test ağında bir milyon cüzdana ulaştı. Blockchain ağının vakfı hızlı benimsenmeyi Venom ağının yenilikçi teknolojisine, sıkı yasal uyumluluğuna ve farklı bir kullanıcı tabanına hitap eden güvenli ve kullanıcı dostu ortamına bağladı.

Ağ için bir dönüm noktası olan süreç hakkında konuşan Venom Vakfı CEO’su Christopher Louis Tsu hızlı büyüme hakkında şaşkınlığını ifade edere şunları söyledi:

“İlk altı günde 250.000 kullanıcımız oldu. Kasabada yeni bir dükkan açmayı, perdeleri geri çekmeyi ve çeyrek milyon insanın kapınızın önünde sıraya girdiğini görmeyi hayal edebiliyor musunuz?”

Testnet İşlemlerinde İnanılmaz Artış Yaşandı

Testnet verilerine göre Venom, lansmanı yapılan 26 Nisan’dan bu yana toplamda 355 milyon işlem gerçekleştirirken, oluşturulan akıllı sözleşmeler de 38.7 milyona ulaştı.

Vakıf, işlem hacminin %46 artarak 277 milyon işleme ve akıllı sözleşme oluşturulmasının %65 artışla 28 milyona ulaştığı haziran ayında başlayan yükseliş trendinin devam ettiğini kaydetti.

Ek olarak ağda yeni basılan NFT’ler önceki ay boyunca testnet görevlerinin bir parçası olarak %93 artarak 5.8 milyona ulaştı.

Bu arada vakıf mainnet’in ne zaman piyasaya sunulacağını açıklamadı.

Yasal Düzenlemelere Uygun Blockchain Ağı

Yüksek bir benimseme oranı Venom’un ortaya çıkan teknolojiyi ana akıma taşımak için yasal düzenlemelere uygun blockchain ağı olma hedefiyle uyumlu gözüküyor. Vakıf odak noktasının düzenlenmiş pazarlar için gelişmiş blockchain çözümleri geliştirmek olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak Venom Foundation, Abu Dahi Global Market (ADGM) tarafından lisanslanan ilk blockchain ağı olma başarısını şimdiden gösterdi.

Hala testnet aşamasında olmasına rağmen Venom Blockchain, Proof of Reserves (rezerv kanıtı) mekanizmalarını, merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC), CBDC destekli stablecoin’leri vb. içeren birkaç potansiyel kullanım durumuna sahip olacak.