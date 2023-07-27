Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Ripple (XRP), SEC davasında olumlu bir kararın ardından bir pozitiflik yaşadı. Bu olumlu ivmeye rağmen, Kongre üyeleri tarafından yapılan son açıklamalar ilerlemeye gölge düşürme potansiyeline sahip olabilir.

Ripple Davası!

Ripple gelişmelerinin iyimser yörüngesi, bu son açıklamaların etkilerinden etkilenebilir, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları arasında bir miktar belirsizliğe neden olabilir. Kongre Üyesi Lynch kısa bir süre önce SEC’in düzenlemeyi yaptırım yoluyla uyguladığı iddiasına misilleme yaparken, SEC’in Ripple aleyhindeki davayı “yarı kazandığını” iddia etti. Daha sonra kripto para firmalarına uygulanan yönergeler nedeniyle SEC’in son yasal işlemlerinde net olduğunu belirtti.

Daha sonra, SEC başkanı Gary Gensler’in açtığı 131 davadan, Ripple’a karşı açılan dava da dahil olmak üzere 130 buçuk davayı kazandığını belirtti. Yargıç Analisa Torres, 13 Temmuz’da XRP’nin kripto para borsalarında halka açık satışı sırasında menkul kıymet olarak kabul edilmediğini belirten bir karar yayınladı. Ancak yargıç, XRP’nin kurumsal yatırımcılara satıldığında menkul kıymet olarak kabul edilebileceğine de karar verdi.

XRP Verileri!

Bu karara yanıt olarak, 21 Temmuz’da SEC, karardan duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etmek için Terraform Labs’ın kurucusu Do Kwon’a karşı devam eden davasını kullandı. Ayrıca SEC, bölünmüş karara karşı daha sonraki bir aşamada temyize gidebileceğini belirtti. Bu gelişme XRP’nin düzenleyici statüsüne daha fazla belirsizlik ekledi ve kripto para biriminin geleceği için potansiyel etkileri olabilir. Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, SEC’in bu ayın başlarında alınan önemli Ripple kararıyla ilgili olası bir temyiz başvurusu hakkındaki endişeleri reddetti.

Alderoty, SEC temyize gitmeye karar verirse mahkemenin Ripple Labs’ın kısmi zaferini daha da güçlendirebileceği görüşündeydi. Bu, Alderoty’nin devam eden yasal işlemlerde daha fazla olumlu sonuç alma potansiyeline olan güvenini gösterdi. Bu olayların uzun vadede XRP’yi nasıl etkileyeceğini yalnızca zaman gösterecek. Yazı kaleme alındığında XRP, son birkaç gün içinde bazı olumlu hareketlere tanık olduktan sonra 0,713 dolardan işlem görüyordu. Ek olarak, XRP’nin token holder’ların sayısı da bu dönemde büyüme gözlemledi.