Zincir üzeri veriler, stablecoin satın alma gücünün artmaya başladığını ve Bitcoin‘de (BTC) büyük bir boğa fiyat hareketi ihtimaliyle karşı karşıya olunduğunu gösteriyor. Zincir üzeri analitik platformu CryptoQuant’ın gözetiminde yapılan analiz, stablecoin arz ölçümündeki değişimlerin boğa piyasası tetikleyici olabileceğini ortaya koyuyor.

Öncü Gösterge Bitcoin İçin Yeniden Yükselişe Geçti

CryptoQuant‘ın sunduğu stablecoin oranı metriği, Bitcoin en yüksek birikim modunda olması her zaman olumlu sonuçlandığına işaret ediyor. Zincir üzeri analisti Cole Garner, ABD doları cinsinden ifade edildiğinde Bitfinex borsası için stablecoin oranını kısa süre önce 2022’nin sonlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi. Bu, FTX’in çöküşünden sonra kripto para piyasasını vuran güçlü satış baskısı ve BTC fiyatını yalnızca ilk çeyrekte yüzde 70 atarak yeniden güç göstermeye başladığı bir dönemde gelmiş olması özellikle dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

Garner, kısa süre önce attığı bir tweet’te “Bitfinex’deki Bitcoin/stablecoin oranı her büyük boğa hareketinden önce sert yükselmiştir. Bu bakımdan bu önemli bir öncü gösterge.” notunu düştü.

Bitcoin’in piyasa değerinin tüm stablecoinler’in piyasa değerine bölünmesiyle elde edilen Stablecoin Arz Oranı (SSR) da Bitcoin fiyatı için benzer yükseliş sinyali veriyor. SSR, yılın başındaki Bitcoin rallisi boyunca düşük kalarak büyük yatırımcıların diğer bir deyişle Bitcoin balinalarının piyasaya giriş yapmak henüz harekete geçmeden bekliyor olabileceklerini gösterdi. Bir CryptoQuant katılımcısı olan SimonaD’ye göre bu gelecekteki fiyat artışları için önemli bir argüman sunuyor.

Platformun 26 Temmuz’da paylaştığı piyasa özetinde yatırımcılar için “Mart ayının sonundan bu yana işlem hacminin düştüğünü ve SSR’nin bir durgunluk içinde olduğunu görebiliriz, ancak USDT‘nin (hacim açısından en büyük stabilcoin) dolaşımdaki arzında bir artış var ve bu artışı Bitcoin’in fiyatında da artış takip ediyor. Bu durum için yapılabilecek yorum, büyük yatırımcıların stablecoin stokladıkları ve daha iyi fiyatların gelmesini bekledikleri şeklinde olabilir. Bitcoin fiyatında son dönemde yaşanan artış aslında piyasada halihazırda var olan paranın rotasyonunun bir sonucu olabilir.” notu düşüldü.

Bitcoin Balinaları Yeniden Yapılanmaya Gitti

Öte yandan Bitcoin balinalarının mevcut fiyat seviyelerini yeniden yapılanma için değerlendirdikleri görülüyor. Bu yapılanmanın odak noktasında, son zamanlarda kripto para borsalarına olan BTC girişlerinin yüzde 40’ından fazlasını Bitcoin balinalarının gerçekleştirdikleri işlemlerin oluşturuyor olması yatıyor ve bu en az son 1 yıllık dönemde görülen en büyük balina girişi.

Zincir üzeri analiz şirketi Glassnode, “Bitcoin balina varlıkları ve borsaları arasında akan BTC’leri izole eden aşağıdaki grafik, toplam Bitcoin balinası bakiyesinin 30 Mayıs’tan bu yana -255 bin BTC azaldığını gösteriyor. u, aylık -148 bin BTC’ye ulaşan tarihteki en büyük aylık bakiye düşüşü. Bu durum, Bitcoin balina kohortunda daha derinlere çekilme olabileceği konusunda kayda değer değişimler yaşandığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.