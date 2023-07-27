Kripto para piyasalarında geçtiğimiz yıl birçok facia yaşadık ve her büyük olayın ardından aynı şeylerin olduğunu gördük. Yatırımcılar direkt ve dolaylı yoldan milyarlarca dolar kaybetti. ABD’li yetkililer en hızlı şekilde kripto mevzuatının hazırlanması gerektiğini söyledi. Bugünse aradan neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen yürürlüğe girmiş elle tutulur yasalar yok.

Kripto Paralar İçin Engel

Kripto para yasaları ABD için henüz gelmedi üstelik devam eden çalışmaların da Beyaz Saray tarafından engellendiği ortaya çıktı. Temsilciler Meclisi milletvekilleri stablecoin mevzuatı konusunda iki partili bir anlaşmaya varamazken, Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry devam eden çıkmaz için Beyaz Saray’ın uzlaşmazlığını adres gösterdi.

McHenry “hayal kırıklığına uğradığını” söyledi ancak yürütme organı ile yaşanan anlaşmazlığın detaylarını açıklamadı. Waters tasarının “son derece sorunlu ve Amerika için kötü” olduğunu ve “58 farklı lisans yaratarak dibe doğru bir yarışı teşvik ettiğini” söyledi. Ayrıca ihraççıların rezervlerine potansiyel olarak çok çeşitli varlıkları dahil etmelerine ve Meta, Waltmart gibi büyük şirketlerin para ihraç etmelerine izin verdiğini söyledi.

Waters, Federal Rezerv’in gözetim eksikliğine ve çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili hükümlerin eksikliğine dikkat çekti.

Stablecoin Yasası

Cumhuriyetçilerin devam eden stablecoin yasa tasarısının görüşmeleri oldukça hararetli geçti. Cumhuriyetçiler yasayı ilerletmeye çalışırken Demokratlar usule ilişkin her detaya dikkat çekerek onları yavaşlatmaya çalıştı. Bu tür bir mevzuatın Senato’da ilerlemesi için muhtemelen iki partili desteğe ihtiyaç duyulduğundan, komitede tasarının ayrıntılarını açıkça müzakere etme çabası, ABD stablecoin gözetimi için devam eden çıkmazın altını çiziyor.

Waters, ne Fed’in ne de ABD Hazine Bakanlığı’nın tasarıyı bu haliyle desteklemediğini söyledi. Tartışma sırasında Stephen Lynch Demokratların fikirlerini sunmak için yeterli şansa sahip olmadıklarını söyleyerek oylamanın Eylül ayına ertelenmesini önerdi.

“Bu tasarıyı değiştirmek için anlamlı bir fırsatımız olmadı… bu bir utanç kaynağı. Sesimizi duyurmak istiyoruz ve bu konuda görüş bildirmek istiyoruz.”

Stablecoin yasası McHenry tarafından geçen hafta tanıtıldı ve fiat para biriminin değerine bağlı kripto için düzenleyici bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. İki parti arasındaki anlaşmazlık devam ederken kripto para yatırımcılarının 2024 Kasım seçimlerinden sonrasını beklemesi artık zorunlu hale gelecek gibi görünüyor. Temsilciler Meclisinde çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde ve Senato’da durum tam tersi. Bu yüzden uzlaşı olmadan yasanın Biden’ın önüne gitmesi, gitse de onay alması imkansız gibi görünüyor.