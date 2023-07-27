Kripto para piyasasının belki de en etkili topluluklarından birisine sahip olan Shiba Inu (SHIB), yeni gelişmeler ile gündemde. Shiba Inu yatırımcılarının uzun bir süreden beri beklediği Shibarium Bridge yani köprüsü, sonunda sektöre giriş yapıyor. SHIB pazarlama uzmanı olan Lucie, Shiba Inu ekibinin Shibarium Bridge beta versiyonunu kullanıma açtığını aktardı.

Shibarium Köprüsü Aktif

Aslında bu, Shibarium‘un Ethereum ağı ile olan etkileşim adına mevcut ilk kullanımı olacak. Nisan ayının sonunda yapılan duyurudan sonra böyle bir adım atılması kesinlikle geç ama güç olmayan bir duruma işaret ediyor. Shibarium Bridge, Plasma teknolojisini kullanıyor ve buna ek olarak bir ağ dolusu onaylayıcı ile Shiba Inu kullanıcılarının Shibarium ağı ve Ethereum ağı arasında rahatlıkla işlem yapabilmesini sağlıyor. Bunun için aslında üçüncü partilere olan ihtiyaç ortadan kalkıyor ve en düşük risk ile ölçeklenme çözümü sağlanıyor.

Söz konusu köprü direkt olarak ERC-20 token standardı için destek sunuyor ve Ethereum ağındaki tokenların Shibarium ağı ile olan etkileşimini kolaylaştırıyor. Köprü ana ağ üzerinde piyasaya sürüldüğünde ise bunun Shibarium’a likidite sağlaması beklenebilir. Buna ek olarak Shibarium katman 2 ağı da söz konusu gelişme sayesinde ciddi bir mesafe kat edebilir.

SHIB, Hız Kesmeden İlerliyor

Shibarium, kripto para yatırımcılarının uzun süreden beri beklediği ve bazılarının başarısız olmasını umduğu bir projeydi. Shiba Inu ilk başta sadece bir meme coin gibi gözükse de aslında bunun büyük bir ekosistem oluşturması rakip projelerden hep tepki çekti. BONE ve LEASH gibi diğer ekosistem tokenlarına sahip olan SIHB, kesinlikle yeni adımı ile daha da ses getirecek ancak bunun uzun soluklu bir yükseliş olmı bekleniyor.

Ünlü geliştirici Shytoshi de yakın zamanda bir konferansta önemli duyuru yapacağını vurgulayarak yeni bir haberin gelebileceğini müjdeledi. Bu haberin ne olduğu belli olmasa da bunun kesinlikle heyecan yaratacağı söylenebilir.