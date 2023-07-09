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Önde gelen Blockchain analitik platformu Santiment tarafından bildirildiği üzere, meme token tabanlı kripto para birimi Shiba Inu (SHIB), yeniden canlanma belirtileri göstererek yeniden faaliyete geçti. Özellikle, SHIB hafta sonu %8’lik ılımlı bir fiyat artışı yaşayarak yatırımcılar arasındaki ilgiyi yeniden canlandırdı.

SHIB’de Yatırımcı İlgisi!

Ekim 2021’de Shiba Inu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak inanılmaz bir popülerlik ve yatırımcı ilgisi elde etti. Bununla birlikte, zirvesinin ardından, meme coinin piyasa değeri %90 gibi önemli bir düşüş yaşadı ve SHIB’i birçok yatırımcıları radarından uzaklaştırdı.

Mayıs ayında kripto para pazarını doldurmaya başlayan yeni meme token volatilitesini bu düşüşte rol oynadı. Bu token’lar daha yüksek volatilite sunarak daha büyük kısa vadeli kazançlar arayan analistileri ve yatırımcıları cezbetti. Sonuç olarak Shiba Inu, nispeten daha düşük volatilite ancak benzer risk seviyeleri ile parlaklığını kaybetti ve gözden düştü.

Santiment Raporları!

Bununla birlikte son Santiment raporu SHIB için olumlu bir anlatı sunabilir. Balina işlemlerinin ve dolaşımının cesaret verici işaretler gösterdiğini vurgulayarak meme token’inin geri dönüşün eşiğinde olabileceğini düşündürüyor. Görünüşe göre Shiba Inu, muhtemelen yeni bir boğa koşusu için zemin hazırlayarak, yatırımcıların dikkatine yavaş yavaş geri dönüyor.

Bununla birlikte, bu zincir üstü metrikler cesaret verici olsa da, kripto para piyasasının herkesin bildiği gibi tahmin edilemez olduğunu akılda tutmak önemlidir. Özellikle meme token sektörü, dramatik fiyat volatilite ile karakterize edilir. Her ikisi de hızla değişebilen sosyal medya duyarlılığı ve ilgisini büyük ölçüde etkilenir. Shiba Inu bir canlanma yolunda gibi görünse de, eski ihtişamını yeniden kazanma yolculuğu zorlu olabilir. Yatırımcılara ve analistlere, herhangi bir alım satım kararı vermeden önce dikkatli olmaları ve kapsamlı bir durum tespiti yapmaları tavsiye edilir.