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Kripto para piyasası, Mart ayından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Mart ayından bu yana değer artışlarına hız kazandırarak kısa bir süre içerisinde 30.000 doları aşmayı başardı. Ancak kripto para piyasasındaki bu yükselişe karşın Shiba Inu (SHIB), bu süreçte hızla değer kaybetmeye devam etti ve güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Tehlike Çanları SHIB İçin Çalıyor Olabilir

Kripto para piyasasının Mart ayından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı ve kısa bir süre içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son dönemlerde kaydedilen yükselişlerin ardından 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Ancak kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğilimine karşın bu süreçte net bir yükseliş kaydedemeyen ve çeşitli oranlarda değer kaybetmeye devam eden kripto para birimleri de oldu. Shiba Inu (SHIB) da bu süreçte değer kaybetmeye devam eden kripto para birimleri arasında yer aldı.

SHIB’deki Değer Kaybı Hız Kazanıyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kripto para piyasasının Mart ayından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte CMC verilerine göre son 1 yıllık zaman dilimi içerisinde ortalama %50’lik bir değer artışı kaydetmiş oldu. Öte yandan SHIB ise bu 1 yıllık ölçekte ortalama %30’luk bir değer kaybı kaydetmiş ve piyasadaki yükselişe karşın düşüş yönlü bir ivme yakalamıştı.

Bu süreçte düşüş yönlü bir ivme yakalayan SHIB, son haftalarda da değer kaybetmeye devam etti. SHIB, kaydettiği değer kayıplarının ardından hem son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde hem de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinden biri oldu ve 0,0000073 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.