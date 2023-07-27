ChatGPT’den Filecoin Yorumu! Yapay Zeka Fiyat Tahmini!

Özet

  • ChatGPT, Filecoin'i merkezi olmayan ve değişmez bir veri depolama çözümü sunabilen bir sistem olarak tanımladı.
  • AI platformu fiyat tahmini konusunda net cevaplama yapmadı.
  • FIl, 1.9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:02
27 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer birkaç büyük kripto para, diğer kripto para birimleri ve blok zincirleri üzerinde büyük bir gölge oluşturdu. Filecoin (FIL), devlerin gölgesinde kalan blockchain projeleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu durum kripto para birimini yükseliş potansiyelinden uzaklaşmadı.

ChatGPT Filecoin Çalışması!

Popüler kripto para birimi Filecoin için son dönemlerde oldukça gündeme gelen yapay zeka temalı bir programa altcoin hakkında birkaç tahminde bulunması adına yeni bir çalışma yapıldı. Çalışmayı yöneten uzmanlar ChatGPT’nin bazı konularda oldukça yararlı olmasıyla birlikte en doğru sonucu göstermediğini de belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar Filecoin-ChatGPT çalışmasına yönelik bir takım soru belirledi.

Çalışma raporlarına göre Filecoin ChatGPT çalışması, operasyonlarının kapsamını detaylandıran birden fazla yanıt verdi. ChatGPT Filecoin’e yönelik sorulara şu şekilde cevap verdi:

Merkezi olmayan depolama, ağın ana çözümünün altını çizdiği için ilk ve en önemli dönem. Merkezi olmayan ve değişmez bir veri depolama çözümü sunabilen bir sistem. Ayrıca Filecoin, içerik dağıtım ağlarının yanı sıra dosya yedekleme için ideal bir çözüm sunar.

Filecoin Verileri!

Uzmanlar ChatGPT’nin soruyu doğru bir şekilde ele aldığını belirledikten sonra, bir sonraki adıma geçiyor. Filecoin’in geleceği ve fiyat yönü hakkında sorular sorulara yapay zeka platformu net bir cevap vermediği belirtildi.

Bununla birlikte ChatGPT, ağın doğru koşullar altında başarıya ulaşmaya hazır olduğuna dair açıklamalarda bulunduğu raporlarda vurgulandı. Bu durum merkezi olmayan depolama segmentinin gelecek vaat eden doğası göz önüne alındığında önemli bir kritik gelişme olabilir. Öte yandan Filecoin’in yazı kaleme alındığındaki piyasa değeri, etkileyici büyümesine rağmen düşük bir performans gösterdi. 2023’ün başlarındaki 3,58 milyar dolarlık piyasa değeri zirvesinin bir kısmı olan 1,9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

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