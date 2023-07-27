Dün başlayan görüşmelerin ardından kripto para tasarılarıyla ilgili yeni gelişmeler görmeye devam ediyoruz. ABD son çöküşün ardından sektörü regüle etmenin ne kadar acil bir konu olduğunu anladı. Gecikmeli de olsa şimdi önemli bir aşama geçilmiş oldu. Sırada tasarının Senato’daki oylaması var. Peki tasarı neleri değiştirmeyi vadediyor.

Kripto Para Yasası

Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin verdiği onaydan saatler sonra ABD’de kripto piyasalarını düzenleyen mevzuatı ele aldı. Tasarı, Kongre’de bu kadar ilerleyen en önemli dijital varlık mevzuatı haline geldi. Komiteler bu olağandışı yargı yetkileri arası çabayı tartışıp değiştirdiklerine ve ilerlettiklerine göre, mevzuatın yakın gelecekte Temsilciler Meclisi’nin tamamı tarafından oylanması muhtemel. Ancak Senato‘da belirsizlik sürüyor ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bu çabadan memnun olmadığının da herkes farkında.

Bu tarihi adım, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde, iki partiden daha fazla destek alması beklenen ayrı ama ilgili bir yasa tasarısı üzerinde yaşanan gergin tartışmaların ortasında geldi.

Kripto Paralar Regüle Edilebilecek Mi?

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri ve sektör savunucuları, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato’daki şüpheciliğe rağmen ‘FIT for the 21st Century Act’ başlıklı piyasa yapısı tasarısının dikkate alınması için yeterli ivmeyi kazandırmak amacıyla Demokratlardan mümkün olduğunca fazla destek almaya çalıştı.

Piyasa tasarısı Tarım Komitesi’nde Demokratların daha fazla desteğini almış gibi görünse de tasarının oy çokluğuyla kabul edilmesi iki partili desteğin ne kadar olduğunu ölçmeyi zorlaştırdı. Ancak çok sayıda Demokrat, tasarıyı daha iyi hale getirmek için onaylanan birçok değişiklik önerdi.

Pennsylvania’lı Cumhuriyetçi Perşembe günkü komite toplantısında şunları söyledi;

“Bu yasa, Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi’nin, finans ve teknolojide Amerikan liderliğini teşvik ederken tüketicileri ve yatırımcıları koruyan, çok ihtiyaç duyulan bir dijital varlık düzenleme çerçevesi oluşturma çabalarında önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.”

Tasarı Neyi Değiştirecek?

Tasarı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından dijital emtialar olarak adlandırılan kripto piyasalarını denetlemek için daha fazla güç ve fon sağlıyor. Ayrıca kripto paraların önemli bölümünün menkul kıymet sınıfından emtiaya geçişi için de yol haritası oluşturulacak.