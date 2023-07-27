ABD’li yetkililer kripto paralara karşı son derece negatif bir yaklaşım sergiliyor ve Biden bunu açık biçimde ifade ediyor. Birçok devlet için kripto paralar halktan kolay vergi toplamanın yollarından biri olarak görüyor. Biden’ın bakış açısı da farklı değil. Fakat buradaki inovasyonu gözden kaçıranlar geleceğe geç kalma riskiyle karşı karşıya.

Fed Uzmanının Kripto Yorumu

Teknoloji yatırım firması Paradigm adına eski Federal Rezerv analisti Brendan Malone tarafından kaleme alınan yeni bir politika belgesi kriptodaki önemli bir kategoriyi ele alıyor. Stablecoinleri yatırımcıların kripto para alıp satabilmesi için oldukça önemli çözümler ve gelecekte bu alanın Fed tarafından denetlenmesi bekleniyor. Son rapor da stablecoinlere odaklandı. Stablecoinlerin risklerini ele alan Brendan enteresan şeyler yazdı.

Ona göre Stablecoinler risk bakımından banka mevduatlarıyla karşılaştırılamayacak kadar iyidir. Stablecoinlerin finansal sistem için oluşturduğu riskleri araştıran belge, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yasa tekliflerinin kripto ödeme araçlarını mevcut bankacılık ve menkul kıymet çerçevelerine dahil edebileceğini belirtiyor. Malone, stablecoinlerin oluşturduğu risklerin banka mevduatlarından daha düşük ve para piyasası fonlarından farklı olduğunu savunuyor.

Stablecoinler Daha Güvenli

Bankaların risklerini doğru ayarlamadığında neler olduğunu daha yakın tarihte birkaç ay önce bile gördük. Mart ayındaki iflaslarda müşteri tabanını iyi çeşitlendiremeyen ve riskini doğru ayarlayamayan bankalar yaşadıkları likidite sorunuyla bağlantılı şekilde peş peşe iflas etti. Malone’a göre, bankalar kısa vadeli mevduat kabul ettiklerinde ve bu fonları yıllarca geri ödenmeyen uzun vadeli krediler sunmak için kullandıklarında vade dönüşümü olarak adlandırılan riske maruz kalırlar. Vade dönüşümü bankalar için sürekli bir risk oluşturur ve sürekli risk yönetimi gerektirir.

Vade dönüşümü ile ilgili risklerin yakın tarihli bir örneği, Mart ayında Silicon Valley Bank’ın çöküşüdür. ABD’li bankanın müşteri mevduatlarını uzun vadeli varlıklara tahsis ettiği ve bir banka operasyonunun ardından düzenleyiciler tarafından kapatılmak zorunda kaldığı bildirildi. Malone’a göre Stablecoinler genellikle kısa vadeli Hazine tahvilleriyle desteklendiği ve ihraççının varlıklarından ayrıldığı için doğası gereği benzer riskler oluşturmaz.

“Yeni mevzuat kapsamında uygulamaya konulan federal düzenlemeler, özel koruma önlemleri gerektirebilir. Eğer böyle olursa, banka mevduatlarından farklı olarak, kısa vadeli yükümlülükler (bir stablecoin sahibi istediği zaman talep üzerine paraya çevirebilir) ile uzun vadeli veya riskli varlıklar arasında süre uyumsuzluğu olmayacaktır.”

Makaleye göre, stablecoinler benzersiz özellikleri dikkate alınmadan mevcut çerçeveler aracılığıyla düzenlenirse, stablecoin ihraççılarının banka benzeri sıkı gözetimine yol açacaktır. Böyle bir gözetim rekabeti sınırlayabilir ve birkaç büyük oyuncunun piyasa hakimiyetini artırabilir.