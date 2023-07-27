Bir kongre komitesinin üyelerinin, kripto para birimlerinin ne zaman menkul kıymetler veya emtia olarak ele alınması gerektiğini belirleyecek bir yasa teklifini ilerletmek için oy kullandığı bildirildi.

Kripto Para Düzenlemesi!

Reuters’e göre, Meclis Mali Hizmetler Komitesi önerilen yasayı Çarşamba günü kabul etti ve Meclis Tarım Komitesi aynı yasa tasarısını Perşembe günü görüşecek. 21. Yüzyıl İçin Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası (HR 4763) yasalaşırsa, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto ile ilgili yargı yetkisini netleştirecektir.

SEC, düzenleyici kurumun kayıtsız menkul kıymetler olarak gördüğü kripto varlıklarını satmakla kripto platformlarını suçluyor. Ripple Lab davasındaki son mahkeme kararı, Yargıç Analisa Torres’in San Francisco ödeme şirketinin açık piyasa XRP satışlarının menkul kıymet satışı teşkil etmediğine karar vermesiyle bu iddiaya karşı çıktı.

Tasarının biçimlendirilmesi kongre komitesi üyelerinin, Temsilciler Meclisi’nin görüşüne sunulmadan önce önerilen mevzuatı tartıştığı ve değiştirdiği süreç, ilk kez bir kripto düzenleyici yasa tasarısının Kongre’de oylamaya sunulduğunu gösteriyor. Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi başkanı Temsilci Patrick McHenry (RN.C.) şu ifadeleri kullandı:

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Singapur ve Avustralya gibi diğer yargı bölgeleri dijital varlıklar için net düzenleyici çerçevelerle ilerlerken, ABD geride kalma riskiyle karşı karşıya. Bugün bunu değiştirmek niyetindeyiz.

Santiment Verileri!

Zincir üstü analitik firması Santiment’in verilerine göre, fiyattaki son düşüş henüz piyasada ciddi bir tepkiyi tetiklemiş görünmüyor. Buradaki ilgili gösterge, şu anda tüm merkezi borsaların cüzdanlarında depolanan Bitcoin arzının toplam miktarını ölçen “ borsa arzı ”dır.

Bu metriğin değeri yükseldiğinde, yatırımcıların şu anda bu platformlara net bir miktar para yatırdığı anlamına gelebilir. Holder’ların kripto paralarını borsalara aktarmalarının ana nedenlerinden biri satışla ilgili amaçlar olduğundan, bu tür bir eğilim fiyat için aşağı yönlü sonuçlar doğurabilir.

Öte yandan göstergenin değerinin düşmesi, yatırımcıların kripto paraları potansiyel olarak uzun süre elinde tutmak için kendi cüzdanlarına çektiklerini gösterebilir. Doğal olarak, böyle bir birikim uzun vadede varlık üzerinde yükseliş etkisi yaratabilir.