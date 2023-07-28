Kripto para borsası Binance, CEO Changpeng Zhao (CZ) ve eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim, ABD’de bir federal mahkemeye yaptıkları başvuruda ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) açtığı davanın düşürülmesini talep ettiler. Binance ve Zhao’yu temsil eden avukatlar bundan önce Chicago mahkemesindeki davanın reddedilmesi için bir dilekçe sunmuşlardı.

“CFTC, Düzenleyici Aşırılık Yapıyor”

Binance ve CZ’nin avukatları CFTC‘nin girişimini düzenleyici aşırılık olarak tanımlayarak yaptıkları mahkeme başvurusunda “Bu davada CFTC, ABD dışında ikamet eden ve faaliyet gösteren yabancı bireyleri ve şirketleri düzenlemeye çalışıyor. Sahip olduğu yasal yetkisinin sınırlarını aşıyor ve yabancı ülkelerle köklü dostluk ilkelerini çiğniyor.” denildi.

Mahkemeye yapılan başvuruda CFTC’nin yönelttiği ilk altı suçlamanın yabancı ülkelere karşı dostluk ilkelerinin korunması için uygun değil ve suçlamalardan bazıları yasaların gerektirdiği gerekli yasal standartları karşılamıyor. Dahası Binance, kendisini Emtia Borsası Yasası‘nı ihlal etmele suçlayan CFTC’nin böyle bir suçlama yetkisi olmadığını savunuyor. Davanın düşürülmesi için verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

CFTC’nin bırakın yurt dışını, ABD’de bile spot ticaret üzerinde düzenleyici bir yetkisi olmadığına dair hiçbir kuşku yok. CFTC’nin şikayetinde ortaya konulan mesele, Binance․com’un 2019’da veya sonrasında ek ürünler sunmaya başladığında -ki bu noktada potansiyel ABD’li kullanıcıların erişimi kısıtlamaya ve devre dışı bırakmaya başlamıştı- Emtia Borsası Yasası’nın (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin belirli kayıt ve mevzuata uygunluk hükümlerine tabi olup olmadığıdır. Davalıların gönüllü olarak kapsamlı bilgi sağladığı yıllardır süren bir soruşturmayı takip eden 236 paragraflık iddialara rağmen, CFTC’nin şikayeti başlangıçta geçersiz olmuştur.

Binance, CFTC ve SEC’in Baskısı Altında Kaldı

CFTC, Mart ayının başında Binance’in ABD‘de kripto para alım satım hizmetleri, vadeli işlemler ve opsiyon ürünleri gibi kayıtsız türev ürünler sağladığını iddia ederek kripto para borsasına dava açtı. Federal düzenleyici kurum ayrıca Binance’i uygun denetimden, güvenilir bir müşterini tanı veya kara para aklamayı önleme programından yoksun olmakla ve vadeli işlemler broker’ı, belirlenmiş sözleşme piyasası veya takas yürütme şirketi olarak kuruma kayıt yaptırmamakla suçladı.

CFTC davasının yanı sıra Binance, geçtiğimiz ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davanın hedefi olmuştu.