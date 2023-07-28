Terra Classic (LUNC) topluluğu, altcoin’in son zamanlarda yaptığı fiyat kırılımı sonrası başlattığı fiyat hareketinde büyük bir ralli için hazır olabilir. Önde gelen bir kripto para analisti Javon Marks, altcoin’in yüzde 400 gibi ciddi bir oranda toparlanacağını düşünüyor.

Terra Classic’e 1 Koyan 4 Alabilir

Kripto para analisti Javon Marks, LUNC token’ın yaptığı büyük kırılım sonrası hareketine devam ettiğini ve bunun bazı olumlu fiyat hareketleriyle sonuçlanacağı anlamına gelebileceğini söyledi. Marks’ın tahmini son 12 ayın uzun vadesinde analiz edilen fiyat hareketine dayanıyor. Dolayısıyla öngörülen fiyat rallisinin LUNC için gerçekleşmesi birkaç ayı bulabilir.

Marks, LUNC fiyatı için yaptığı değerlendirmede “Gerçekleşen kırılım sonrası momentum korunmaya devam ediyor ve bu yüzde 387’nin üzerinde bir rallinin yaşanabileceği anlamına geliyor. Şu anda gösterilen momentum sonucunda gerçekeleşecek büyük çıkışla fiyat hızlı bir şekilde ve belki de birçok kişinin beklediğinden daha hızlı bir şekilde yükselerek hedefe gidebilir.” sözleriyle beklentisini paylaştı.

Terra Classic çekirdek geliştiricisi Joint, geçtiğimiz hafta L1 Task Force’un (L1TF) topluluğa ait bir cüzdan oluşturulmasını tavsiye ettiğini bildirdi. Bu açıklama LUNC fiyatının haftalık en yüksek seviyesinde olduğu dönemde gelirken, altcoin’in fiyatı o zamandan beri istikrarlı bir şekilde düşüyor.

LUNC’de Son Durum

LUNC fiyatının 0,0001 dolar bariyerini aşmasının ne kadar süreceği henüz belli değil ve yatırımcıların bunun gerçekleşmesinin öngörülenden çok daha uzun sürebileceği hususuna dikkatli olmaları, buna göre planlama yapmaları gerekiyor.

CoinMarketCap verilerine göre Terra Classic, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1 düşüşle 0,00008111 dolardan işlem görüyor. LUNC, 590.76 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para listesinde 83’ncü sırada yer alıyor. Bu piyasa değeri onu en büyük altcoinler listesinde ise 82’nci sıraya oturtuyor.