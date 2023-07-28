Ürettiği hacimle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kullanıcıları için likiditeyi artırmak ve en iyi alım satım deneyimini sunmak amacıyla Binance Likit Swap’taki onlarca likidite havuzunun kaldırılacağını duyurdu. İşte Binance’in kaldıracağını açıkladı likidite havuzları.

Binance Liquid Swap’teki 31 Likidite Havuzu Kaldırılacak

Binance Liquid Swap‘taki kullanıcıları için likiditeyi artırmak ve en iyi alım satım deneyimini sağlamak amacıyla listelenen likidite havuzlarını periyodik olarak gözden geçirdiği bilinen Binance, yaptığı son incelemelere dayanarak 31 likidite havuzunu 4 Ağustos’ta TSİ 07.00’da kaldıracağını duyurdu.

Kaldırılacak likidite havuzları APT/BUSD, ATA/BTC, AXS/USDT, BAKE/BNB, BAKE/BTC, DAR/BNB, ELF/BTC, ELF/USDT, FLOKI/USDT, FTM/BNB, GLMR/USDT, GMX/BTC, GMX/USDT, GNS/USDT, ID/USDT, ILV/BTC, ILV/USDT, KSM/USDT, LOKA/BNB, LOKA/USDT, LQTY/USDT, MKR/USDT, MULTI/BTC, MULTI/USDT, NEAR/BUSD, PERP/USDT, SNX/USDT, STX/USDT, SUI/USDT, SYN/USDT ve TLM/BTC olarak açıklandı.

Binance, söz konusu likidite havuzlarında pozisyonu olan kullanıcıların varlıklarının 4 Ağustos saat 07.00’da otomatik olarak spot cüzdanlarına aktarılacağını da ekledi.

Binance Liquid Swap Nedir?

Uniswap, SushiSwap ve PancakeSwap gibi merkeziyetsiz token swap protokolleri, sezgisel ve kullanıcı dostu deneyimleri nedeniyle kripto para yatırımcıları arasında büyük popülerlik kazanmış olsalar da bazı yatırımcılar farklı cüzdanları yönetmeyi ve Ethereum‘daki yüksek işlem ücretleriyle uğraşmayı zahmetli bulmaktadır.

Bu sorunu çözmek için merkezi bir kripto para borsası olan Binance, merkeziyetsiz protokollere benzer bir token swap süreci sunan ancak daha hızlı ve daha ucuz işlemlerle merkezi bir AMM platformu olan Binance Liquid Swap’ı piyasaya sürmüştür. Kullanıcılar farklı tokenler arasında kolayca swap yapabilir ya da ödül kazanmak için likidite sağlayabilirler. Güçlü bir likiditeye sahip olan platform, alım satımlar sırasında fiyatta kayma olacağı endişelerini azaltmaktadır.

Avantajlarına rağmen Binance Liquid Swap’in de dezavantajları bulunmaktadır. Platform merkezidir, yani kullanıcılar kendi özel anahtarları üzerinde kontrol sahibi değildir ve yalnızca Binance tarafından listelenen kripto paralar desteklenir. Fiat para birimi desteği stablecoinler’le sınırlıdır ve işlem hacmi geleneksel spot ve vadeli işlem piyasalarına kıyasla daha düşüktür.