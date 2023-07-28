OP Token Güçlü Sinyaller Gönderiyor! Ralli Ne Zaman?

Özet

  • Optimism'in günlük işlem sayısı Arbitrum'u geride bıraktı.
  • Worldcoin'in transferi ağdaki aktifliğe katkıda bulundu.
  • OP Token fiyatı genel piyasa düşüşü durulursa tekrar 2,5 doları aşabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:22
28 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

En iyi layer2 çözümlerinden olan Optimism’in yerel tokeni OP Token bugün da kırmızı kalmaya devam ediyor. Güncel on-chain ölçümleri fiyata dair önemli sinyalleri gönderiyor. Özellikle Worldcoin’i transfer etmesiyle ses getiren Optimism ağ işlemlerindeki artışla daha fazla kullanıcı çektiğini gösteriyor.

Optimism, Arbitrum Karşılaştırma

Layer2 cephesinde işler Optimism‘in günlük işlemlerde baskın oyuncu Arbitrum’u geçmesiyle değişiyor. Bununla birlikte, Arbitrum ağ üzerinde kilitlenen toplam değer açısından hala zirvede yer alıyor. 27 Temmuz’da on-chain veri analisti Artemis, Optimism’in günlük işlemler açısından Arbitrum’u geçtiğini açıkladı.

İşlemin tersine dönmesi Ocak 2023’ten bu yana ilk kez gerçekleşiyor. Artemis, bunun yeni bir trendin başlangıcı olabileceğini öne sürdü. Optimism izleyicisine göre, ağ 27 Temmuz’da 944.668 işlem gerçekleştirdi. Karşılaştırmalı olarak, Arbitrum aynı dönemde 658.103’ü gördü.

Optimism (OP)

Ayrıca, Optimism’deki faaliyetler geçtiğimiz hafta boyunca artış gösterdi. L2beat’e göre, saniye başına işlem (TPS) sayısı bir önceki haftaya göre %78 artarak 10,93’e yükseldi. Optimism’in kilitli toplam değeri (TVL) de geçtiğimiz ay %30 artarak 2,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da ona genel Layer 2 ekosisteminde %27,3’lük bir pazar payına sahip.

Pazar lideri ise 5,9 milyar dolarlık TVL ve %57,8’lik pazar payıyla Arbitrum One. Bununla birlikte, Arbitrum TVL aslında son iki hafta içinde marjinal olarak azaldı.

Optimism ve Arbitrum L2 ekosistemindeki toplam faaliyetin %85’ini oluşturuyor. Tüm ağlar için TVL toplamı 10,3 milyar dolardır ve 2023’ün başından bu yana %150 oranında artmıştır.

Optimism’in yerel tokenı OP 1,47 dolara düşerek gün içinde %3,8’lik bir darbe aldı. Bununla birlikte, Layer 2 tokeni geçtiğimiz ay %15 değer kazandı. OP’nin piyasa değeri 1 milyar doların biraz altında ve fiyatı Şubat ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,22 dolardan %54 daha düşük.

Genel piyasa toparlanması başlarda ağdaki hareketliliğin OP Token fiyatını tekrar 2,5 dolar üstüne taşıması muhtemel görünüyor.

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