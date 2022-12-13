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İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, küresel denetim şirketi Mazars’ın denetiminde hazırlanan rezerv ispatı raporuna dönük endişe verici haberlerden dolayı platformundan yüksek miktarda para çıkışı dalgasıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Net Para Çıkışları 900 Milyon Doları Aştı

Blockchain veri platformu Nansen’in sağladığı verilere göre, kripto para borsası Binance’a gelen ve çıkan varlıkların değeri arasındaki farkı yansıtan net çıkış son 24 saatte 902 milyon dolara ulaştı. Binance’in net çıkışı son 24 saatte diğer tüm merkezi kripto para borsalarınkini açık ara farkla geride bıraktı. Öyle ki en büyük ikinci net çıkıştan yaklaşık dokuz kat daha yüksek miktarda çıkış olduğu görülüyor.

Blockchain veri platformu Arkham Intelligence tarafından sağlanan verilere göre söz konusu para çıkışı, FTX’in iflas koruma başvurusunda bulunmasından iki gün sonra, 13 Kasım’dan bu yana Binance için görülen en yüksek çıkışı yansıtıyor. Bununla birlikte, Arkham analisti Henry Fisher, bir Telegram sohbetinde, Binance’de görünürde 64 milyar dolarlık varlık olduğu göz önüne alındığında çıkışın önemli ölçüde anormal görünmediğini belirtti.

Binance hakkında çıkan bir dizi endişe verici haberin ardından ve yatırımcıların merkezi kripto para borsasındaki fonları konusunda giderek daha temkinli hareket etmesiyle para çekme işlemlerinin arttığının altını çizmek gerekiyor. Bununla birlikte rakip kripto para borsası FTX’in hızla çökmesi ve iflasını duyurmasıyla başlayan tartışmalar kripto para borsalarının müşterilerin varlıklarını koruduklarını kanıtlamaya itti.

Kara Para Aklandığı İddiası

Binance geçtiğimiz hafta küresel denetim şirketi Mazars tarafından hazırlanan ve Bitcoin (BTC) rezervlerinin aşırı teminatlandırıldığını iddia eden bir rapor yayımlamıştı. Sektör uzmanları, yayımlanan raporun dar kapsamı nedeniyle eleştiride bulunurken, Reuters 12 Aralık’ta ABD savcılarının Binance ve Changpeng Zhao da dahil olmak üzere kripto para borsasının üst yöneticilerine karşı olası kara para aklama suçlamasında bulunmaya hazırlanıldığını öne sürdü.

Yatırımcıları tedirgin eden habere ilişkin Binance’dan kurumsal bir açıklama gelmezken, kurucu ve CEO Zhao, konuya ilişkin attığı bir tweet’te takipçilerini “FUD’u görmezden gelmeye” davet etti.

Büyük Piyasa Yapıcıları Tedirgin

Blockchain verileri, büyük kripto para piyasası yapıcıları Jump Trading ve Wintermute’un son yedi gün içinde Binance’ten büyük miktarda fon aktaranlar arasında olduğunu gösteriyor. Nansen analisti Andrew Thurman bir tweet’inde, Jump Trading‘in Binance’ten en çok para çıkaran şirket olduğunu yazdı.

Nansen tarafından derlenen verilere göre, Jump ile ilişkili kripto para cüzdanlarının borsadan net para çekme işlemlerinin boyutu 7 günde 146 milyon dolar değerinde kripto para ulaşmış durumda. Jump’ın net para çekme işlemleri arasında 102 milyon dolar değerinde Binance USD (BUSD), borsanın Paxos tarafından ihraç edilen stablecoin’i, 14 milyon dolar deperinde Tether‘in USDT’si ve 10 milyon dolar değerinde Ether (ETH) yer alıyor.

Bir diğer önemli kripto para piyasası yapıcısı olan Wintermute ise 8. 5 milyon dolar değerinde wrapped’lanmış Bitcoin (wBTC) ve 5.5 milyon dolar değerinde Circle’ın stablecoin’in USDC’sini Binance’dan çekti. Wintermute 9 Kasım’da attığı bir tweet’te, Sam Bankman-Fried’in geçen ay olağanüstü bir şekilde çöken kripto para borsası FTX’te bir miktar fonunun kaldığını kabul etmişti. Jump Trading, 12 Kasım’da attığı bir diğer tweet’te ise şirketin sermayesinin iyi durumda olduğunu belirtse de FTX’in neden olduğu kayıpları ya da sermaye riskine bilgi vermedi.