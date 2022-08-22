Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Bu Stablecoinler En Büyük Yatırımcıları Bile Solladı! Hedefleri Neler?

Bu Stablecoinler En Büyük Yatırımcıları Bile Solladı! Hedefleri Neler?

Dünyanın en büyük stablecoinleri olarak görülen USDT ve USDC yaptığı yatırımlarla beraber Amerika'nın önde gelen yatırımcılarına meydan okuyorlar.
20:40
22 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tether, Circle ve diğer stablecoin firmaları, Mayıs 2022 itibariyle, Warren Buffett’in Berkshire Hathaway’ine ait olandan daha fazla, 80 milyar dolar değerinde kısa vadeli ABD devlet borcuna sahip konumda.

Tether (USDT) ve Circle gibi stablecoin sağlayıcıları, Amerika Birleşik Devletleri Hazine pazarında önemli bir pay biriktirdi ve büyük geleneksel finans oyuncularından daha iyi performans gösterdi.

Büyük Bir Varlık Sahibiler

Yatırım bankası JPMorgan tarafından 16 Ağustos’ta yayınlanan bir araştırmaya göre, çeşitli stablecoin sağlayıcıları toplu olarak Mayıs 2022 itibariyle 80 milyar dolar değerinde kısa vadeli ABD devlet borcunun sahibi konumundaydı.

Tether, Circle ve diğer stablecoin firmaları, Warren Buffett’in yatırım devi Berkshire Hathaway’in tamamen sahip olduğu T-bonolarından daha büyük bir paya sahip olan ABD Hazine bonoları için toplam pazarın %2’sini oluşturur konumda bulunuyorlar.

Verilere göre, stablecoin sağlayıcıları da hazine-bonosu yatırım oranı açısından offshore para piyasası fonlarından (MMF) ve ana piyasa MMF’lerinden daha iyi performans gösterdi.

Düşük riskli varlıklar olarak kabul edilen hazine bonoları, şirketler tarafından şirket bilançolarında nakit eşdeğeri olarak yaygın olarak kullanılan borçlanma araçları olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük varlığa dayalı stablecoinleri Tether ve USD Coin’in (USDC) sağlayıcıları olan Tether ve Circle, bu yılın başlarında ticari kağıda olan bağımlılığı azaltırken ABD Hazine bonoları satın alma sözü verdi.

Belirsizliklerin Gölgesinde Açıklama

Hareket, TerraUSD’nin (eski adıyla UST) Mayıs 2022’de ABD doları sabitini kaybetmesiyle tetiklenen algoritmik stabilcoinleri çevreleyen belirsizliğin ortasında geldi.

ABD doları desteğini desteklemek için algoritmalara ve akıllı sözleşmelere dayanan algoritmik stablecoinlerin aksine, USDT ve USDC gibi varlık destekli stablecoinler, nakit ve ortak nakit eşdeğerlerini tutarak 1:1 sabitini garanti etmek için tasarlanmıştır. CoinGecko’dan alınan verilere göre, yazının yazıldığı sırada USDT’nin piyasa değeri 67,6 milyar dolar, USDC’nin piyasa değeri ise 52,4 milyar dolardı.

Daha önce bildirildiği gibi, USDC piyasa değerinde kayda değer bir büyüme görürken, Tether’in piyasa hakimiyeti Mayıs ayından bu yana düşüyor. JPMorgan tarafından yapılan açıklamaya göre bir stabilcoin olarak Tether’e olan piyasa güveni, son birkaç aydaki olayların bu dinamiği hızlandırmasıyla yavaş yavaş aşınıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İlgili Yazılar
700 Milyon Kullanıcı Hazır! Bu Kripto Para Yükselebilir!
700 Milyon Kullanıcı Hazır! Bu Kripto Para Yükselebilir!
Tarihi Kripto Hack Olayında Sular Durulmuyor! Para Hareket Ediyor!
Tarihi Kripto Hack Olayında Sular Durulmuyor! Para Hareket Ediyor!
Bir İlki Deneyen Altcoin Bundan Pişman Oldu! Fakat Fiyatı Yükseliyor!
Bir İlki Deneyen Altcoin Bundan Pişman Oldu! Fakat Fiyatı Yükseliyor!
Bu Altcoin İçin Yatırımcılar Dikkat Etmeli! Kritik Seviye Neresi?
Bu Altcoin İçin Yatırımcılar Dikkat Etmeli! Kritik Seviye Neresi?
Firo Coin Nasıl Alınır?
Firo Coin Nasıl Alınır?
Dev Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarından Ters Köşe: Herkes Satarken Onlar Tuttu
Dev Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarından Ters Köşe: Herkes Satarken Onlar Tuttu
Dev Borsanın Üst Düzey Yöneticisinden Bitcoin ve Altcoin’ler için “Bitmedi” Uyarısı
Dev Borsanın Üst Düzey Yöneticisinden Bitcoin ve Altcoin’ler için “Bitmedi” Uyarısı
Yüzde 90 Yükselen Tartışmalı Altcoin’e Balinaların İlgisi Yüksek
Yüzde 90 Yükselen Tartışmalı Altcoin’e Balinaların İlgisi Yüksek
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Nike, NFT Dünyasında Tarihe Geçti ve Zirveye Oturdu! İşte Detaylar!
NFT’ler Altın Çağına Giriş Yapıyor Mu? Araştırmacılar Ne Diyor?
Moonbirds, BAYC Gibi NFT Koleksiyonları Yatırımcılarını Niye Üzdü?
Ethereum Alan Adlarınında Gelecek Nasıl Şekilleniyor? İşte Detaylar!
Son Teknik Analizler
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Bir Süredir Piyasaları Sırtlayan Ethereum’da (ETH) Korkulan mı Olacak?
Temel ve Teknik Analiz Nedir?
Stop Loss (Koşullu Emir) ve Take Profit (Kar Al) Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022