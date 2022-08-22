Dünyanın en büyük stablecoinleri olarak görülen USDT ve USDC yaptığı yatırımlarla beraber Amerika'nın önde gelen yatırımcılarına meydan okuyorlar.

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Tether, Circle ve diğer stablecoin firmaları, Mayıs 2022 itibariyle, Warren Buffett’in Berkshire Hathaway’ine ait olandan daha fazla, 80 milyar dolar değerinde kısa vadeli ABD devlet borcuna sahip konumda.

Tether (USDT) ve Circle gibi stablecoin sağlayıcıları, Amerika Birleşik Devletleri Hazine pazarında önemli bir pay biriktirdi ve büyük geleneksel finans oyuncularından daha iyi performans gösterdi.

Büyük Bir Varlık Sahibiler

Yatırım bankası JPMorgan tarafından 16 Ağustos’ta yayınlanan bir araştırmaya göre, çeşitli stablecoin sağlayıcıları toplu olarak Mayıs 2022 itibariyle 80 milyar dolar değerinde kısa vadeli ABD devlet borcunun sahibi konumundaydı.

Tether, Circle ve diğer stablecoin firmaları, Warren Buffett’in yatırım devi Berkshire Hathaway’in tamamen sahip olduğu T-bonolarından daha büyük bir paya sahip olan ABD Hazine bonoları için toplam pazarın %2’sini oluşturur konumda bulunuyorlar.

Verilere göre, stablecoin sağlayıcıları da hazine-bonosu yatırım oranı açısından offshore para piyasası fonlarından (MMF) ve ana piyasa MMF’lerinden daha iyi performans gösterdi.

Düşük riskli varlıklar olarak kabul edilen hazine bonoları, şirketler tarafından şirket bilançolarında nakit eşdeğeri olarak yaygın olarak kullanılan borçlanma araçları olarak dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük varlığa dayalı stablecoinleri Tether ve USD Coin’in (USDC) sağlayıcıları olan Tether ve Circle, bu yılın başlarında ticari kağıda olan bağımlılığı azaltırken ABD Hazine bonoları satın alma sözü verdi.

Belirsizliklerin Gölgesinde Açıklama

Hareket, TerraUSD’nin (eski adıyla UST) Mayıs 2022’de ABD doları sabitini kaybetmesiyle tetiklenen algoritmik stabilcoinleri çevreleyen belirsizliğin ortasında geldi.

ABD doları desteğini desteklemek için algoritmalara ve akıllı sözleşmelere dayanan algoritmik stablecoinlerin aksine, USDT ve USDC gibi varlık destekli stablecoinler, nakit ve ortak nakit eşdeğerlerini tutarak 1:1 sabitini garanti etmek için tasarlanmıştır. CoinGecko’dan alınan verilere göre, yazının yazıldığı sırada USDT’nin piyasa değeri 67,6 milyar dolar, USDC’nin piyasa değeri ise 52,4 milyar dolardı.

Daha önce bildirildiği gibi, USDC piyasa değerinde kayda değer bir büyüme görürken, Tether’in piyasa hakimiyeti Mayıs ayından bu yana düşüyor. JPMorgan tarafından yapılan açıklamaya göre bir stabilcoin olarak Tether’e olan piyasa güveni, son birkaç aydaki olayların bu dinamiği hızlandırmasıyla yavaş yavaş aşınıyor.