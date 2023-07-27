Kore Mali İstihbarat Birimi, Upbit ve Bithumb dahil olmak üzere ülkedeki beş yerel sanal varlık hizmeti sağlayıcısıyla yasadışı faaliyetlere karşı tepkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kripto paralar kullanılarak kara para aklama ve terörün finansmanı gibi yasadışı faaliyetlerle mücadelede yapılabilecekler görüşüldü.

Upbit ve Bithumb Borsasından Mücadeleye Tam Destek

Güney Koreli yetkililer, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının düzenlemelere uyum sağlama çabalarını desteklemek ve piyasadaki yasadışı faaliyetlerdeki artışın ortasında kripto ile ilgili suçlarla mücadele etmek için adımlar atmaya devam ediyor. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kilit rol üstlenen Kore Mali İstihbarat Birimi, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının uyum kapasitesini güçlendirmek için bir toplantı düzenledi.

Toplantıya önde gelen yerli sanal varlık hizmeti sağlayıcısı katılırken, potansiyel suçlarla mücadele için aldıkları önlemleri paylaştılar. Güney Koreli merkezli kripto para borsası Upbit, işlem tespiti için yapay zeka kullanımından söz ederken, Bithumb borsa uygulamasının yasadışı emirleri tespit etme ve şüpheli bir faaliyet tespit edildiğinde ilgili özellikleri kapatma seçeneğini paylaştı.

Ülkede Sıkı Kripto Para Önlemleri Alınıyor

Haziran ayında Güney Koreli milletvekilleri kripto para yatırımcılarını daha iyi korumak için bir yasa çıkararak Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Güney Kore Merkez Bankası‘na kripto operatörlerini ve varlık saklama kuruluşlarını denetleme yetkisi verdi. Yeni yasa tasarısı ayrıca yetkililerin sanal varlıkların haksız ticareti için cezalar uygulamasına izin veriyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu, yeni muhasebeleştirme kurallarının bir parçası olarak, yerli kripto şirketlerinin önümüzdeki yıldan itibaren tuttukları kripto paraları açıklamalarını talep etmeye başlayacak ve kripto ihraççılarının token ayrıntıları, iş modelleri ve iç muhasebe politikaları hakkında bilgi vermelerini isteyecek. Bu önlemlerle kripto para piyasasının düzenlenmesi ve ülkedeki yatırımcıların korumasını hedefleniyor.

Ülkede kısa süre önce kripto ile ilgili suçlarla mücadele etmek için çeşitli kurumlardaki araştırmacılardan oluşan bir kurumlar arası soruşturma birimi kurulmuştu. Bu birim kripto paraları kapsayan suç faaliyetlerini sistematik olarak analiz etmek ve soruşturma makamlarına değerli veriler sağlamak için sanal varlıklar üzerine stratejik bir analiz ekibi işletecek.