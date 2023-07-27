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  •   FED’in Faiz Artışı Sonrası Piyasadaki Konsolidasyon Devam Ediyor: Bitcoin (BTC), Kritik Direnci Aşabilecek mi?

FED’in Faiz Artışı Sonrası Piyasadaki Konsolidasyon Devam Ediyor: Bitcoin (BTC), Kritik Direnci Aşabilecek mi?

Özet

  • FED, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı.
  • FED'in faiz artırımı sonrası lider kripto para birimi BTC'de aşağı veya yukarı yönlü keskin bir fiyat hareketi gerçekleşmedi.
  • Hafta başından bu yana 29.000 dolar seviyeleri ile 30.000 dolar seviyeleri arasında konsolide olan Bitcoin (BTC), yazının yazıldığı an itibarıyla 29.400 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:25
27 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Türkiye saati ile dün 21.00’da açıklanan FED faiz kararı, hafta boyu piyasaların odak noktası haline gelmişti. FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Kripto para piyasasında ve lider kripto para birimi Bitcoin‘de aşağı veya yukarı yönlü keskin fiyat hareketi gerçekleşmedi. FED Başkanı Powell, faiz artışlarının devam edip etmeyeceğinde kritik verilerin önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

FED, Politika Faizi 25 Baz Puan Artırdı

Piyasalardaki FED’in faiz kararına ilişkin beklenti, 25 baz puanlık bir faiz artışı yönündeydi. FED, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırdı ve böylelikle faizler son 22 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Faiz kararının açıklanması sonrası canlı yayında açıklamalar yapan FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonun bir miktar yavaşladığını ancak %2 hedefi için önlerinde uzun bir yolun olduğunu belirterek Ağustos ayı toplantısında alınacak faiz kararları adına kritik verilerin önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

FED’in 25 baz puanlık faiz artırımı ve faiz kararı sonrası FED Başkanı Powell’ın canlı yayındaki açıklamları, lider kripto para birimi Bitcoin‘de aşağı veya yukarı yönlü keskin bir fiyat hareketine yol açmadı. Birçok analist, piyasaların 25 baz puanlık faiz artırımını halihazırda fiyatladığını öne sürdü.

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Ediyor

Hafta başında keskin bir düşüşe tanık olan ve 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyen Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana 29.000 dolar fiyat seviyeleri ile 30.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 29.400 dolar seviyelerinden işlem gören BTC‘nin piyasa hakimiyeti (BTC.D) ise CoinMarketCap’in verilerine göre %48,2 seviyelerinde.

BTC’nin son haftalarda kaydettiği düşüşlerin ardından kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri de Temmuz ayının ortalarında 1,25 trilyon dolar seviyelerinden 1,19 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle hafta başından bu yana değer kayıplarına hız kazandıran Ethereum (ETH) ise 1870 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi.

Piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti Michael Van de Poppe, BTC’nin 29.700 dolar seviyelerinden reddedildiğini belirterek yarın Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksine işaret etti. Analist, verilerin olumlu gelmesi durumunda BTC’nin kısa süre içerisinde 30.000 doları aşabileceğini öne sürdü.

Öte yandan FED’in faiz artışı sonrası BTC’de keskin bir fiyat hareketi gözlemlenmese de toplam işlem hacminde bir artış gerçekleşti. Kripto para ekosisteminin 24 saatlik işlem hacmi, %15’i aşan bir artış ile 30,78 milyar doları aştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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