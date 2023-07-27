Web3 ekosistemi dijital pazarlamacılar için bir sonraki altın fırsatı olabilir. Neredeyse 200 şirket hali hazırda Web3 teknoloji sektörünü nasıl kullanacaklarını derinlemesine düşüyor. 25 Temmuz’da Web3 pazarlama analiz şirketi Safary “Web3 Büyüme Potansiyeli 2023” başlıklı kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapora göre 70’den fazla girişim Web3 dijital pazarlama sektöründe 600 milyon doların üzerinde para topladı.

Girişimciler Web3’ü Benimsemeli

Raporda yer alan dijital gelişim çağlarına göre 2011’de 150 pazarlama şirketinin 2023’te 11.000’e yükseldiğini gören Web2 büyümesiyle 2010’ların “dijital pazarlamanın altın çağı” olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte son üç yılda dijital pazarlama ortamı daha gizlilik merkezli bir ortama taşındı. Bu nedenle girişimcilerin de yönünü değiştirmesi ve Web3 teknoloji sektörünü benimsemesi gerekebileceğini söyledi.

Raporda belirtilen bulgulara göre şu anda yeni dijital medya ortamı hakkında “derinlemesine düşünen” neredeyse 200 şirketin olduğu ve bunların 71’nin topla olarak 600 milyon dolar fon topladığını ortaya koyuyor.

Mesajlaşma, Araştırma ve Sadakat platformlarının en iyi finanse edilen kategoriler olduğunu ve her birinin 100 milyon dolardan fazla fon çektiğini belirtti.

Yield Guide Games gibi araştırma platformları kullanıcıları teşvik edici teklifleri tamamlamaya yönlendiren etkileşim pazarları oluşturuyor. Bu reklamlardan daha doğrudan bir marka kullanıcı ilişkisini kolaylaştırıyor.

Web3’de Verilerin Önemi

Rapora göre ayrıca sadakat şirketleri NFT’ler ve token’larla desteklenen ödül programları aracılığıyla markaların müşteri değerini artırmasına ve elde tutmasına yardımcı oluyor.

Nansen ve Dune gibi pazarlamacılar için Web3 topluluklarında büyüme iç güdülerini ortaya çıkarmak için on-chain, platform ve sosyal verileri bir araya getiren analiz araçları da var. DappRadar gibi keşif platformları ise uzun vadeli stratejilere yatırım yapmaları koşuluyla Web3’teki en büyük reklam sahiplerinden biri olma potansiyeline sahip.

Pazarlama sektörü veri analiz kuruluşu Chiefmartec 2022’de kaydettiği 9.932’den %11 artışla bu yıl toplamda 11.038 pazarlama çözümü ve hizmeti kaydetti.