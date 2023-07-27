Meta’nın ikinci çeyrek kazanç raporunun açıklanmasının ardından basına demeç veren Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin Metaverse yatırımlarına ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Şirketin şu ana kadar Metaverse yatırımlarından milyarlarca dolar zarar etmesine karşın Zuckerberg, Metaverse yatırımlarının devam edeceğini ve Metaverse vizyonuna bağlı kalmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Meta CEO’su Zuckerberg’ten Açıklamalar

Meta’nın Metaverse ekosistemine yüksek miktarlarda yatırımlar yapmaya başlamasıyla birlikte Metaverse projeleri kısa sürede büyük bir popülarite yakaladı. Bu süreçte Metaverse alanında geliştirilen proje sayısı hızla artarken aynı zamanda birçok kurumsal şirket de bu alanda çeşitli yatırımlar yapmak adına önemli hamleler yaptı. Bu bağlamda en yoğun çalışmaları yürüten şirketlerden biri de Meta oldu.

Ancak son yıllarda bu alanda yüksek miktarlarda yatırımlar yapan Meta, şu ana kadar Metaverse yatırımlarından milyarlarca dolar zarar etti. Meta’nın ikinci çeyrek kazanç raporunun açıklanmasının ardından basına demeç veren Zuckerberg, şirketin Metaverse yatırımlarına da değindi.

Şirketin Metaverse Yatırımları Sona mı Eriyor?

Metaverse kavramı ve bu alanda geliştirilen projeler, son senelerde yeniden yoğun bir şekilde gündem olsa da OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘nin piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede bir furya haline gelmesi, dikkatlerin yapay zeka projelerine çevrilmesine neden oldu. Nitekim Meta, şu ana kadarki Metaverse yatırımlarından milyarlarca dolar zarar etti.

Meta’nın ikinci çeyrek kazanç raporunun açıklanmasının ardından basına demeç veren Meta CEO’su Mark Zuckerberg, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak yapay zeka ve Metaverse alanındaki yatırımlarına da değindi:

“Yapay zekaya yatırımlarımız devam ediyor. Metaverse vizyonuna da tamamen bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bu iki büyük önceliğimiz üzerinde uzun yıllardır paralel olarak çalışıyoruz ve birçok yönden bu iki alan birbiriyle örtüşüyor ve birbirini tamamlıyor.”

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