Bounce Finance‘in merkeziyetsiz açık artırma platformunda ve protokolün yönetişimini güçlendirmek için kullanılan Bounce Token (AUCTION) dakikalar içinde yaptığı yükselişle rekor tazeleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Kripto para borsası Binance’de de işlem gören altcoin, kısa süre içinde yüzde 170’in üzerinde yükselerek 17,19 dolara kadar çıktı.

Projenin Yaptığı Paylaşım Yatırımcıları Heyecanlandırdı

Bounce Token‘deki sert yükselişin tetikleyicisi Bounce Finance’in resmi Twitter hesabından “Ağustos” notuyla 14 saniyelik bir video paylaşması oldu. Videoda projenin misyonu doğrultusunda gerçek dünya koleksiyonları için açık artırma vurgusu yapılıyor.

Proje ekibinin yaptığı videolu paylaşımın uyandırdığı gizem ve Ağustos ayının işaret edilmesi büyük bir gelişme olacağı beklentisiyle DeFi protokolünün merkeziyetsiz açık artırma platformunda ve protokolün yönetişiminde kullanılan Bounce Token fiyatında sert yükselişe neden oldu.

AUCTION Fiyatı Yüzde 170’in Üzerinde Yükseldi

Başta dev kripto para borsası Binance olmak üzere Coinbase, OKX, MEXC, Gate.io gibi birçok merkezi ve SushiSwap gibi merkeziyetsiz kripto para borsalarında işlem gören AUCTION’ın fiyatı proje ekibinin paylaşımı sonrası dakikalar içinde sert yükseldi.

CoinMarketCap verilerine göre AUCTION yazım sırasında kaydettiği yüzde 150,92 yükselişle 15,09 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı geri çekilmeden önce yüzde 170’in üzerinde yükselişle 17,19 dolara kadar çıkarken, fiyatla birlikte işlem hacmi de resmen uçtu. Veriler AUCTION’in işlem hacminin son 24 saatte yüzde bin 680 gibi inanılmaz oranda arttığını gösteriyor.

Veriler altcoin’de son tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) 13 Haziran 2023 tarihinde 3,48 dolarla kaydedildiğini ortaya koyuyor. Son fiyat yükselişiyle bu rekorunu egale eden AUCTION, 17,19 dolarla tazelediği son ATH’ının yüzde 370 üzerinde fiyatlanıyor.