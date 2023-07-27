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  •   Santiment Paylaştı! Dogecoin, Shiba Inu, ApeCoin ve Bu 3 Altcoin Yükseliş Sinyali Veriyor!

Santiment Paylaştı! Dogecoin, Shiba Inu, ApeCoin ve Bu 3 Altcoin Yükseliş Sinyali Veriyor!

Özet

  • Kripto veri platformu Santiment, Dogecoin, Shiba Inu ve ApeCoin gibi memecoin'lerin yükseliş sinyali verdiğini bildirdi.
  • Santiment ayrıca Quickswap, OMG Network ve Radicle gibi altcoinler'in de yükseliş sinyali verdiğini bildirdi.
  • Platformunda söz konusu altcoinler için yaptığı yükseliş bildirimi MVRV gibi birçok metrikten alınan sinyalden geliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:40
27 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto analiz platformu Santiment, en büyük kripto para Bitcoin’deki son fiyat düşüşüne rağmen bazı altcoinler’in yükseliş sinyali verdiğini bildirdi. Platforma göre önde gelen üç memecoin olan Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve ApeCoin (APE) piyasa değerlerinde artışla yükseliş sinyali veriyorlar. Bu altcoinler’e ek olarak QUICK, OMG ve RAD de yükseliş sinyalleri sunuyorlar.

Dogecoin, Shiba Inu ve ApeCoin’in Piyasa Değerindeki Dikkat Çeken Artış

Santiment, üç memecoin Dogecoin, Shiba Inu ve ApeCoin‘in Bitcoin’deki fiyat düşüşüne rağmen piyasa değerlerini artırdıklarını bildirdi. Platforma göre memecoinler’in sosyal hacim göstergesi yukarı yönde eğilim göstererek en büyük kripto paradan farklı bir fiyat hareketleri sergiliyorlar. Sosyal medya platformlarındaki temel kripto para terimlerini takip ederek sinyal üreten sosyal hacim göstergesi bu memecoinler’e olan ilginin ve heyecanın arttığını ortaya koyuyor.

Özellikle Dogecoin, fiyat artışının ardından işlem hacminde büyük bir artış gördü ve 24 Temmuz’da son 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu altcoinler’e ek olarak Litecoin (LTC) de 2 Ağustos’ta gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması etkinliği öncesinde yatırımcı ilgisinde artış görüyor ve işlem hacmi de yükseliyor. Benzer şekilde Ethereum‘da (ETH) da işlem hacminin ivme kazandığı görülüyor.

QUICK, OMG ve RAD Gibi Altcoinler MVRV Değeri İle Yükseliş Sinyali Veriyor

Santiment ayrıca bir varlığın toplam piyasa değerini gerçekleşen değeriyle karşılaştıran ve piyasanın tepe ve dip noktalarını gösterebilen, altcoinler için piyasa değeri ile gerçekleşen değeri (MVRV) de yakından takip ediyor.

Bu bağlamda Santiment özellikle merkeziyetsiz kripto para borsası Quickswap (QUICK), Ethereum Layer 2 ölçeklendirme çözümü OMG Network (OMG) ve açık kaynaklı Blockchain ağı Radicle (RAD) gibi bazı altcoinler MVRV’ye dayalı olarak yükseliş sinyalleri sunarak yatırımcılar için potansiyel olarak cazip hale geliyor.

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  • Aslan
    5 saat önce

    Bir oncekindend düşüş diyordun muhalefet gibisin akşam başka sabah baska

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