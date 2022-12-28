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Dünyanın en büyük memecoini olarak kabul edilen Dogecoin’in (DOGE) fiyatı, yükseliş formasyonunun direnci ve desteği arasındaki hareketinden sonra nihai kırılım noktasına yaklaşıyor. Sonuç olarak, yakında fiyatın yönü açısından belirleyici bir hareket meydana gelebilir.

Dogecoin İçin Hareket Vakti

DOGE fiyatı 29 Ekim’den bu yana azalmakta olan direnç çizgisinin altına düştü. Daha yakın zamana bakıldığında ise, bu çizgi 5 Aralık’ta (kırmızı simge) bir redde neden olarak mevcut aşağı yönlü hareketi körükledi ve 28 Aralık’ta yaşanan 0,069 dolara kadar olan düşüşü başlattı. Bu düşüş aynı zamanda günlük RSI değerinin 50’nin altına düşmesine neden oldu.

Aşağı yönlü hareket devam ederse, 0,062 dolarda uzun vadeli yükselen bir destek hattı bulunuyor ve bunun sonucunda bir sıçrama sağlaması beklenilebilir. Aksi takdirde, DOGE fiyatı yeni bir yıllık dip seviyesine ulaşabilir.

Sonuç olarak, Ocak ayı için en olası Dogecoin fiyat tahmini, yükselen destek hattı ile alçalan direnç hattı arasındaki hareket olarak tahmin edilebilir. Hangi çizginin önce kırılacağı, gelecekteki uzun vadeli Dogecoin fiyat hareketini belirleyebilir.

Güncel Dogecoin haberleri olmasa da Dogecoin’in piyasa değerine göre en büyük meme coin olduğunu ve Twitter CEO’su Elon Musk tarafından desteklendiğini belirtmekte fayda var.

Kısa Vadeli Kırılım Gerçekleşebilir Mi?

Günlük zaman diliminin göreceli düşüşüne rağmen, altı saatlik göstergeler görece daha yükseliş odaklı bir görünüm sağlıyor. Bunun iki nedeni var gibi görünüyor. Birincisi, DOGE fiyatı, yükseliş formasyonu olarak kabul edilen alçalan bir kama içinde işlem görüyor. Sonuç olarak, kamadan bir kırılım hala en olası senaryo olarak varlığını sürdürüyor.

İkincisi, altı saatlik RSI, genellikle kırılmalardan önce gelen bir işaret olan yükseliş sapması yarattı. Farklılığın kamanın destek hattında meydana gelmesi geçerliliğini daha da artırıyor. Son olarak, DOGE fiyatı destek ve direnç arasındaki bölgeye yakın işlem gördüğünden, yakın zamanda belirleyici bir hareketin gerçekleşmesi de muhtemel olabilir.

Bir kırılma, Ocak ayı için Dogecoin fiyat tahminini yükselişe geçirebilir ve 0,09 dolara doğru yukarı yönlü bir hareketi katalize edebilir.

Sonuç olarak, kısa vadeli boğa formasyonu nedeniyle, DOGE fiyatında bir kırılma en olası görünümdür. Bu gerçekleşirse, Dogecoin fiyatını 0,09 dolara çıkarabilir. Öte yandan, takozdan bir kırılma, trendin bunun yerine düşüş eğiliminde olduğunu ve muhtemelen yeni bir yılın en düşük seviyesine yol açacağını gösterecektir.

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