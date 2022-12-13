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Chainlink’de (LINK) Bu Seviye Kırılırsa Fiyat Patlayabilir!

Chainlink'i (LINK) ele analistler bu seviyenin kırılması ile fiyatında ciddi bir patlama olabileceğini öne sürdü! İşte ayrıntılar!
23:30
13 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Chainlink ağının yerel token’ı olan LINK’ı ele alan analistler, uzun vadeli yükseliş tersine döndüğünü belirterek kısa vadeli direnç çizgisinden olası bir kırılmanın, fiyat artış oranını hızlandırabileceğini öne sürdü.

LINK Fiyat Hareketi

LINK, merkezi olmayan bir oracle ağı aracılığıyla akıllı sözleşmeleri birbirine bağlar. Ağ, düğüm operatörleri, veri sağlayıcıları ve akıllı sözleşme geliştiricileri tarafından desteklenir. Chainlink fiyatı, Mayıs 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 53 dolardan bu yana düştü. Fiyatta yaşanan gerileme kripto para biriminin Haziran 2022 tarihinde 5,30 dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Haziran ayından itibaren Chainlink fiyatı 9 dolarlık direnç alanının üzerine çıkmak için birkaç başarısız girişimde bulundu. Kripto para birimdeki reddedilmelere rağmen LINK fiyatı hiçbir zaman Haziran ayının en düşük seviyelerinin altına gerilemedi. Haftalık göreceli güç endeksindeki (RSI) yükseliş sapması adına kritik bir gelişme olabilir. Ayrıca meydana gelen farklılık, Chainlink’in fiyat tarihinde ilk kez yaşanıyor. Bu durum 9 dolarlık direnç alanına doğru yukarı yönlü bir hareketi katalize etti ve gelecekteki fiyat hareketinin yükseliş olabileceğini gösteriyor olabilir.

LINK Fiyat Analizi

Chainlink, 9 dolarlık alanı geri alır ve alçalan direnç çizgisinden çıkarsa, bu durum trendin yükselişe geçtiğini teyit edebilir. Altı saatlik grafik yukarı yönlü hareketin devamını desteklediği belirtiliyor. Chainlink fiyatı alçalan bir direnç çizgisini takip ederken, mevcut konumda dördüncü çıkış denemesini yapıyor. Kripto para biriminin belirtilen direnç çizgisine her dokunduğunda daha da zayıfladığı için, sonunda bir kırılma olması beklenebilir. Ayrıca altı saatlik RSI, genellikle fiyat artışlarından önce gelen alçalan direnç çizgisinden çıktı.

LINK başarılı bir şekilde yükseliş ivmesine geçerse, 9,40 dolardan önceki son direnç alanı 7,50 dolar olabilir. Bu durum yatay bir direnç alanı ve 0,5 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulabilir. Dolayısıyla belirtilen seviyenin üzerinde bir kırılma, Chainlink’i hızla 9 dolara çıkarabilir. Aksine kırılmadaki başarısızlık, Kasım’ın en düşük seviyesi olan 6 dolara doğru düşüşe yol açabilir.

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