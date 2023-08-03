Bitcoin fiyatı 29.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor ve altcoinlerdeki düşüş şimdilik yavaşladı. Ancak genel piyasa belirsizliği tedirgin edici seviyede. Bunun Chainlink (LINK) fiyatında da görüyoruz. Uzun vadede iyi bir alternatif gibi görünen LINK token kısa vadeli görünümde yatırımcılara ne vadediyor?

Chainlink (LINK) Yorum

Chainlink’in fiyatı 20 Temmuz’da üç ayın zirvesi olan 8,46 dolara ulaştığından bu yana düşüşte. Fiyat düşmeye devam ettikçe, uzun vadeli yatırımcılar pozisyonlarını azaltıyor. Bu da yatırımcılar için daha fazla düşüş sinyali anlamına geliyor. Chainlink (LINK) fiyatı 3 Ağustos Perşembe günü 7,20 dolara düştü. Bu son zirveden %15’lik bir erimeyi temsil ediyor.

On-chain veriler uzun vadeli yatırımcıların artık LINK fiyat rallisinin sona ermiş olabileceği korkusuyla işlem yaptığını söylüyor. Chainlink bu hafta uzun vadeli yatırımcıların yoğun satış baskısına maruz kaldı. Santiment’in Age Consumed verilerine göre, LINK fiyatı 28 Temmuz civarında 7,90 doların altına düştüğünde satışlar yoğunlaştı.

Aşağıdaki grafiğe göre 27 Temmuz’da 100,73 milyon olan LINK Tüketim Yaşı, 30 Temmuz’dan bu yana her işlem gününde 225 milyonu aştı. Bu satışlara işaret ediyor.

Age Consumed: Uzun vadeli yatırımcıların trade faaliyetlerini son zamanlarda işlem gören token sayısını en son hareket ettikleri günden bu yana geçen gün sayısıyla çarparak üretilen bir veridir. Age Consumed’daki sürekli artışlar, uzun süredir elde tutulan coinlerin hareket halinde olduğu anlamına gelmektedir.

LINK Coin Fiyat Tahmini

Chainlink balinaları da geçtiğimiz hafta boyunca alım satım faaliyetlerini önemli ölçüde azalttı. Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar arasında artan düşüş eğilimini destekliyor. Aşağıdaki grafiğe göre Chainlink balinaları 20 Temmuz’da 527 Büyük İşlem gerçekleştirdi. 2 Ağustos’ta 20 Temmuz’a kıyasla %78’lik bir düşüşle 139 büyük işlem görüldü.

Balinalar alım satım faaliyetlerini azalttığında, piyasa likiditesi düşer ve trader’lar emirleri yerine getirmek için genellikle fiyatları düşürmek zorunda kalır. Boğalar büyük yatırımcıların satış baskısını karşılayacak yeterli piyasa talebini toplayamazsa, devam eden LINK fiyat düzeltmesi daha da uzayabilir. Düşüş devam ederse LINK Token fiyatı 6,5 dolara inebilir.