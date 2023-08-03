Bitcoin fiyatı sıkıcı olsa da bazı altcoinler şimdiden yükseliş sinyalleri göndermeye başladı. Hatta ATH görenler bile var. Piyasa ne kadar negatif olsa da spekülatif traderlar kazanç elde etmenin yollarını buluyor. Bitcoin büyük bir hareketin arifesindeyken balinalar en büyük 50 kripto para arasındaki 3 altcoine yöneldi.

Kripto Para Balina Hareketleri

Bitcoin (BTC) hariç tutulduğunda, küresel altcoin piyasa değeri Temmuz ayının ilk yarısında etkileyici bir yükseliş kaydetti. Ancak, ralli o zamandan beri başa baş seviyesine geriledi. XRP geçen ay dikkatleri üzerine çekerken on-chain veriler bazı altcoinlerin daha da pozitif ayrıştığını gösteriyor.

Arbitrum (ARB) Balinaları

On-chain verilere göre 100.000 ila 10 milyon ARB bakiyesine sahip kripto balinalarının 15 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında cüzdan bakiyelerine 98 milyon token eklediğini gösteriyor. Mevcut piyasa değeri olan 1,14 dolardan, yeni elde edilen 98 milyon ARB tokenı yaklaşık 112 milyon dolar değerinde. Balinalar iyimser duruşlarını sürdürmeye devam ederse, ARB’nin yükselişe geçmesi yalnızca bir zaman meselesi olabilir.

Uniswap (UNI) Balina Alımları

Uniswap (UNI) fiyatı Nisan ayından bu yana ilk kez 1 Ağustos 2023 tarihinde 6,50 doları aştı. Ardından satışlar fiyatı 6,12 dolara itse de balinalar arasındaki yükseliş hissiyatı rallinin sona ermemiş olabileceğini söylüyor. UNI balina balina işlemleri 22 Temmuz ve 31 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık %600 oranında arttı. Bu durum, artan balina alım satım faaliyetlerindeki yükselişin, devam eden UNI fiyat artışının arkasındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu göstermektedir.

Cardano (ADA) Balina Hareketleri

ADA Coin fiyatı ve ağ aktivitesi sert bir düşüş yaşarken, dirençli Cardano balina yatırımcıları bir fiyat çöküşünü önlemek için akıntıya karşı kulaç atıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşe rağmen 1 milyon ila 10 milyon ADA bakiyesine sahip kripto balinaları satın almaya devam etti. Aşağıdaki Santiment grafiği, 14 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında cüzdan bakiyelerine 150 milyon ADA coin eklediklerini gösteriyor.

Alımların boyutu 45 milyon doları aştığı için ADA Coin de Ağustos ayında umut vadeden kripto paralar arasında yer alıyor.

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