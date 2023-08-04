  • CoinTürk
  •   Bitcoin’in Büyük Çöküş Noktası! Deneyimli İsimden Panik Satışı Uyarısı!

Bitcoin’in Büyük Çöküş Noktası! Deneyimli İsimden Panik Satışı Uyarısı!

Özet

  • - Kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin'in kritik bir noktada olduğunu ve satış baskısının arttığını belirtti.
  • - Vays, Bitcoin'in 25 bin dolar destek seviyesini ziyaret etmesi durumunda büyük bir panik satışı olmasını bekliyor.
  • - Analiste göre ortaya çıkacak panikle BTC'nin fiyatı 20 bin doların altına düşebilir.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
10:32
4 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Deneyimli kripto para analisti analisti Tone Vays, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) kritik bir noktada olduğu ve artan satış baskısının fiyatında önemli bir düşüş yaşanma ihtimalini arttığı konusunda uyardı. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörüsü.

Bitcoin Fiyatı İçin Panik Satışı Uyarısı

Kripto para analisti Tone Vays, dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin‘in potansiyel sallantılı geleceği hakkında genel bir yorum yaparak portföyündeki BTC tahsisinde azalma kararı aldığını açıkladı. Analist, Bitcoin’in yukarı yönde de hareket edebilme şansının olduğunu belirtse de özellikle 25 bin dolar seviyesinin altına kolayca düşebileceğini belirtti. Vays, büyük miktarda BTC’ye tutan ve bilmediği nedenlerle satış yapan birçok kişi olduğunu da ekledi.

Vays, Bitcoin’in psikolojik destek seviyesi olarak nitelendirdiği 25 bin dolar seviyesini tekrar ziyaret etmesi durumunda yatırımcıların ve trader’ların panik satışları yapmasını beklediğini ve bu panik havasının fiyatta önemli bir düşüşle sonuçlanmasını bekliyor.

Analist, Bitcoin yakında yönünü yukarı çevirmemesi ve 25 bin dolar seviyesin göz kırpmaya devam etmesi halinde büyük bir felaket yaşanacağına inanıyor. Ona göre en büyük kripto paranın fiyatının 25 bin doların altına düşmesi fiyatın 20 bin doların altına düşmesi ihtimalinin ortaya çıkmasına ve büyük bir paniğe neden olarak birçok Bitcoin madencisinin zor duruma girmesiyle sonuçlanacak.

En Büyük Kripto Parada Son Durum

566.83 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,32 yükselişle 29 bin 148 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC’nin son 7 günde yüzde 0,10 son 30 günde ise yüzde 6,04 oranında değer kaybettiğini gösteriyor.

Bitcoin’in fiyatı şu an için Vays’in işaret ettiği kritik destek seviyenin üzerinde seyrediyor olsa da analist Bitcoin’in yukarı yönde hızla hareket ederek yukarı yönelmesi gerektiği konusunda ısrarcı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
İki Günlük Kripto Para Piyasaları Tahmini! Hafta Sonu Bitcoin Yükselir Mi?
İki Günlük Kripto Para Piyasaları Tahmini! Hafta Sonu Bitcoin Yükselir Mi?
Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde
Piyasadaki Yön Arayışı Devam Ediyor: Bitcoin’in Volatilitesi Son Dönemlerin En Düşük Seviyelerinde
Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!
Sürpriz Düşüş Tahmini! Uzman Bitcoin’in Zorlu Yolculuğu Konusunda Yatırımcıları Uyardı!
Bitcoin’de Şok Düşüş! OTC Cüzdan Adreslerindeki BTC Miktarı Dikkat Çekiyor!
Bitcoin’de Şok Düşüş! OTC Cüzdan Adreslerindeki BTC Miktarı Dikkat Çekiyor!
Uzmanından Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı! Uzun Vadedeki Pozitif Görünüm ve Kısa Vadedeki Riskler!
Uzmanından Bitcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı! Uzun Vadedeki Pozitif Görünüm ve Kısa Vadedeki Riskler!
Analistten Bitcoin’e (BTC) Boğa Hedefi! BTC’de Zirve İçin Tarih Verdi!
Analistten Bitcoin’e (BTC) Boğa Hedefi! BTC’de Zirve İçin Tarih Verdi!
Bitcoin’de Umut Verici Sinyaller! Cüzdan Adresi Aktivitesi Son 3.5 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Bitcoin’de Umut Verici Sinyaller! Cüzdan Adresi Aktivitesi Son 3.5 Ayın En Yüksek Seviyesinde!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Bitcoin ve Kripto Paralar Günceler Yorumlar!
Köprüden Önce Son Çıkış Mı? Bitcoin ve Kripto Paralar Günceler Yorumlar!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023