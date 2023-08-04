Deneyimli kripto para analisti analisti Tone Vays, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) kritik bir noktada olduğu ve artan satış baskısının fiyatında önemli bir düşüş yaşanma ihtimalini arttığı konusunda uyardı. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu öngörüsü.

Bitcoin Fiyatı İçin Panik Satışı Uyarısı

Kripto para analisti Tone Vays, dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin‘in potansiyel sallantılı geleceği hakkında genel bir yorum yaparak portföyündeki BTC tahsisinde azalma kararı aldığını açıkladı. Analist, Bitcoin’in yukarı yönde de hareket edebilme şansının olduğunu belirtse de özellikle 25 bin dolar seviyesinin altına kolayca düşebileceğini belirtti. Vays, büyük miktarda BTC’ye tutan ve bilmediği nedenlerle satış yapan birçok kişi olduğunu da ekledi.

Vays, Bitcoin’in psikolojik destek seviyesi olarak nitelendirdiği 25 bin dolar seviyesini tekrar ziyaret etmesi durumunda yatırımcıların ve trader’ların panik satışları yapmasını beklediğini ve bu panik havasının fiyatta önemli bir düşüşle sonuçlanmasını bekliyor.

Analist, Bitcoin yakında yönünü yukarı çevirmemesi ve 25 bin dolar seviyesin göz kırpmaya devam etmesi halinde büyük bir felaket yaşanacağına inanıyor. Ona göre en büyük kripto paranın fiyatının 25 bin doların altına düşmesi fiyatın 20 bin doların altına düşmesi ihtimalinin ortaya çıkmasına ve büyük bir paniğe neden olarak birçok Bitcoin madencisinin zor duruma girmesiyle sonuçlanacak.

En Büyük Kripto Parada Son Durum

566.83 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,32 yükselişle 29 bin 148 dolardan işlem görüyor. Veriler BTC’nin son 7 günde yüzde 0,10 son 30 günde ise yüzde 6,04 oranında değer kaybettiğini gösteriyor.

Bitcoin’in fiyatı şu an için Vays’in işaret ettiği kritik destek seviyenin üzerinde seyrediyor olsa da analist Bitcoin’in yukarı yönde hızla hareket ederek yukarı yönelmesi gerektiği konusunda ısrarcı.