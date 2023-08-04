Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Esnek Kredi ve VIP Kredi hizmetlerine 22 yeni borç verilebilir varlık ve yeni teminat varlıklarının eklendiğini duyurdu. Kripto para borsası, Compound (COMP), Theta Network (THETA) ve Shiba Inu (SHIB) dahil olmak üzere birçok altcoin’i yeni teminat varlıkları olarak eklendiğini açıklaması bu ay içinde yapılması planlanan Layer-2 Blockchain’i Shibarium’un lansmanının ortasında ShibaSwap‘i (BONE) listeleyeceği iddiasına neden oldu.

Shiba Inu Teminat Varlığı Olarak Eklendi

Kripto para borsası Binance, 4 Ağustos’ta yaptığı resmi duyuruda, 22 altcoin‘in Esnek Kredi ve VIP Kredi hizmetlerinde borç verilebilir varlıklar ve teminat varlıkları olarak eklendiğini duyurdu.

Buna göre Binance, Esnek Kredi hizmetine 8 yeni borç verilebilir varlık ve 8 yeni teminat varlık ekledi. Yeni eklenen borç verilebilir varlıklar AUCTION, PYR, ILV, KNC, YGG, GAS, CELO ve IRIS olurken, yeni eklenen teminat varlıkları SHIB, COMP, IOTA, RLC, HOT, ENJ, THETA ve IOST oldu.

Binance’in VIP Kredi hizmetine ise NKN, FARM, DIA, YGG, OGN ve ACA‘yı borç verilebilir varlık olarak eklendi. Dev kripto para borsası ayrıca Cross Margin’e yeni borç alınabilir varlık olarak XEM‘in eklendiğini duyurulurken çapraz marjine eklenen yeni parite olarak XEM/USDT‘yi duyurdu.

Binance, ShibaSwap’i (BONE) Listelemeye mi Hazırlanıyor?

OKX, Huobi ve Crypto.com gibi önde gelen çok sayıda kripto para borsası, Shibarium’un testnet’i PuppyNet’in lansmanından sonra BONE’u listelediler. Shibarium, testnet’ine ve BONE’a olan talebi gösteren yeni kilometre taşlarına ulaşırken artık büyük mainnet lansmanının hazırlığı yapılıyor.

Binance, yeni bir altcoin’i listelemenin ana şartlarından biri olduğu için BONE token’ini listelenebilmesi için potansiyel olarak Shibarium mainnet lansmanını bekliyor. Baş geliştirici Shytoshi Kusama, geçmişte birçok kez Shibarium’un lansmanınının bu ay içinde yapılacağını duyurmuş olması da beklenen lansmanın çok yakında yapılacağını ve Binance’in altcoin’i kısa süre içinde listeleyebileceği iddiasına neden oluyor.