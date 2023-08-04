Anonim kripto para analisti ve trader’ı Pentoshi, Bitcoin‘in (BTC) hızla yaklaşan blok ödülü yarılanması olayının ve ABD’de bir spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) potansiyel onayının özellikle olumsuz bir piyasa ortamına katlandıktan sonra dört gözle beklenen çok büyük şeyler olduğunu söyledi.

Kısa Vadede Risk Devam Ediyor

Kripto para analisti Pentoshi, uzun vadede olumlu bir tablo çizse de kısa vadede zor zamanlardan geçilmeye devam edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Analist yaptığı Bitcoin yorumunda şu ifadeleri kullandı:

FTX’i, hack saldırılarını, stablecoinler’in sabitlerini kaybetmeleri ve her şeyin 0’a inmesini atlattık. Hiçbir şey güvenli değildi ve piyasanın kaldıraç ihtiyacı olduğunda bu tekrar olacak ancak fiyat bazlı kapitülasyon tamamlanmış, zamana bazlı kapitülasyon neredeyse bitmiş durumda. Güzel şeyler hem çok yakın hem çok uzak. Dört gözle beklenecek çok şey var. Blok ödülü yarılanması gerçekleştiğinde ve ABD’de spot Bitcoin ETF’sine ulaşılması bekleyen iki büyük ralli katalizörü. Daha düşük zaman dilimlerine bakarak büyük resimdeki güzel şeyleri kaçırmayın. Kısa vadede önümüzde hala biraz zor bir dönem var ancak tünelin sonunda çok fazla ışık var.

Piyasa analistleri ve uzmanlarının büyük çoğunluğu, uzun vadede Bitcoin’in Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasının ardından fiyatın 2024-2025’de 100 bin doları aşarak ciddi bir çıkış yapacağı konusunda hemen hemen hemfikirler.

BTC’nin Fiyat Bazlı ve Zaman Bazlı Kapitülasyon Dönemleri

Yatırımcıların yaptıkları panik satışlar ve yüksek işlem hacmi ile karakterize edilen fiyat bazlı kapitülasyon, bir varlığın uzun vadeli görünümden bağımsız olarak çoğu yatırımcının varlığı elinden çıkarma konusunda aceleci davranmalarıyla fiyatta sert düşüşlerin olduğu dönemdir.

Tipik olarak bir dip oluşumunun işareti olarak kabul edilen zaman bazlı kapitülasyon ise bir varlığın fiyatının düştüğü veya herhangi bir ana trend işareti vermeden uzun bir süre boyunca belirli bir aralıkta konsolide olduğu dönemdir. Pentoshi’nin öngörüsü Bitcoin’in fiyat bazlı kapitülasyon döneminden çıktığı ve zaman bazlı kapitülasyon döneminin sonuna yaklaştığı yönünde ki en büyük kripto paranın fiyatındaki volatilitenin ve işlem hacminin önemli ölçüde düşmüş olması analistin bu öngörüsünü doğruluyor.