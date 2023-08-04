ABD’deki düzenleyici baskı kripto para piyasalarının önemli aktörlerini korkutmaya devam ediyor. Son kötü haber bugün Revolut cephesinden geldi. Henüz kripto paralar konusunda düzenleyici netliğin sağlanamadığı ABD’de yaptırım yoluyla endüstri terbiye edilmeye çalışılıyor. Bunun sonucu olarak risk almak istemeyen şirketler temkinli adımlar atmak zorunda kaldı.

Revolut Kripto Hizmetini Durduracak

Fintech firması Revolut, ülkedeki zorlu düzenleyici ortamı gerekçe göstererek artık Amerika Birleşik Devletleri kullanıcılarına kripto hizmetleri sağlamayacak. Şirket tarafından ABD yargı bölgesindeki müşterilere gönderilen mailde artık kripto satın alma emri oluşturulamayacağı yazıyordu. Kullanıcılar 2 Ekim’e kadar satış emri vermeye devam edebilecek ve 3 Ekim’den itibaren şirketin kripto bölümü tamamen kapatılacak, yani kullanıcılar herhangi bir kripto para birimi alamayacak, satamayacak veya saklayamayacak.

Revolut sözcüsü konuyla ilgili şunları söyledi;

“ABD’de gelişen düzenleyici ortam ve kripto piyasası etrafındaki belirsizliklerin bir sonucu olarak, ABD’deki bankacılık ortağımızla birlikte, ABD’de Revolut aracılığıyla kripto para birimlerine erişimi askıya almak gibi zor bir karar aldık”.

Sözcü, şirketin ABD’deki bankacılık ortağının Metropolitan Commercial Bank olduğunu söyledi.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Sözcüye göre bu karar ABD dışındaki Revolut kullanıcılarını etkilemiyor ve Revolut’un dünya genelindeki kripto müşterilerinin %1’inden daha azını etkiliyor. Diğer tüm pazarlardaki Revolut müşterileri kripto hizmetlerini almaya devam edebilecek.

Bu hamle, SEC’in ABD’de Polygon (MATIC), Solana (SOL) ve Cardano’yu (ADA) kayıtsız menkul kıymet ilan etmesinden 1 ay sonra geldi. Revolut’un bu üç tokenı elinde bulunduran ABD’li kullanıcılarının bunları 18 Eylül’den önce satmaları gerekiyordu ve e-postaya göre bu tokenlar 18 Eylül’de delist edilecek.

E-postaya göre, Revolut’un ABD’deki kullanıcıları kripto varlıklarını 2 Ekim’den önce satmazlarsa, şirket kalan bakiyeyi 3 Ekim’de tasfiye edecek ve kullanıcılar o tarihte her bir token için piyasa fiyatından itibari para olarak ödeme alacak.

Coinbase, Ripple ve daha birçok ABD merkezli kripto şirketi düzenleyici baskının daha da artması endişesiyle kendilerine yeni yuva aramaya başladı. Azınlık da olsa bazı ABD’li siyasiler devam eden katı tutumun inovasyona darbe vurduğunu savunuyor. BlackRock ve diğerlerinin kriptoya dalmasıyla Revolut gibi şirketlerin geri adım atması da aynı dönemde enteresan bir tezat oluşturuyor.