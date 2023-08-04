Kripto para piyasasının son haftalarda yeniden düşüş eğilimi göstermesi, piyasadaki çoğu kripto para biriminin bu süreçte çeşitli oranlarda değer kaybetmesine neden oldu. Son 1 haftada ortalama %6’lık bir değer kaybı kaydeden Cardano (ADA), son 24 saatte de %1’e yakın değer kaybederek 0,3 dolar seviyelerinin altına geriledi.

Piyasa Düşüş Eğilimi Göstermeye Devam Ediyor

Son haftalarda 29.000 dolar fiyat seviyeleri ile 30.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 29.100 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi de hafta içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Son 1 haftada %2’ye yakın değer kaybeden Ethereum (ETH), 1830 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolara geriledi.

Kripto para piyasası, son haftalarda nispeten daha yatay bir seyir izlemeye başladı. Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde azaldı. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 40 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Cardano (ADA), 0,3 Doların Altına Geriledi

BTC’nin hafta başından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte yeniden 29.000 dolar ile 29.100 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi, piyasadaki çoğu kripto para biriminin yeniden düşüşe geçmesine neden oldu. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle hafta içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %6’lık bir değer kaybı kaydeden ADA, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1 değer kaybederek 0,3 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 0,29 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca ADA fiyatındaki düşüşün yanı sıra Cardano blokzincirinin TVL miktarında da önemli bir düşüş gerçekleşti. Cardano TVL’i DeFiLlama verilerine göre son 1 haftada %4,5’e yakın bir düşüş kaydetti.