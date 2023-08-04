Küresel piyasalarla birlikte Bitcoin (BTC) ve altcoinler’de satış baskısı devam ederken gözler bugün ABD’de gelecek kritik Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verilerine çevrilmişti. Söz konusu veriler az önce açıklandı. İşte detaylar.

Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı Verileri Açıklandı

ABD’de tarım sektörü dışında çalışan kişilerin sayısının bir ayda gösterdiği değişimi gösteren oldukça önemli bir makro analiz verisi olan Tarım Dışı İstihdam verisi Temmuz ayında 187 bin artarak beklentilerin (200 bin) altında geldi. Veri Haziran ayında 209 bin olarak açıklanmıştı.

ABD’de İşsizlik Oranı verisi ise yüzde 3,5 ile beklentilerin altında geldi. Veri Haziran ayında yüzde 3,6 olarak açıklanmıştı. İşsizlik Oranı verisi, hem yüzde 3,6 olan bir önceki veriyi hem de yüzde 3,6 olan beklentilerin altında gelmiş oldu.

Öte yandan ABD’de Saatlik Ortalama Kazançlar verisi Temmuz ayında yıllık yüzde 0,4 arttı; bir önceki veri yüzde 0,4 iken bu veri için beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi.

Açıklanan verilerden özellikle Tarım Dışı İstihdam verisi işgücü piyasasının tam olarak ne kadar sıkı olduğuna ve bunun enflasyon ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları için ne anlama geldiğine dair yanıt niteliğinde olduğu için hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasının yönü açısından önemlidir.

Bitcoin ve Altcoinler İçin Veriler Nasıl Okunmalı?

Güçlü işgücü, güçlü ekonomi demektir. Bu yüzden beklentilerin üzerinde gelen bir veri, ABD dolarının güçlenmesine neden olur. Diğer yandan güçlü bir ekonomi Fed‘in daha emin bir şekilde faiz artırmasının önünü açabilir. Yani buradaki iyi veriler kripto paralar gibi riskli piyasalar için kötü haber anlamına gelmektedir.

Normal şartlar altında güçlü istihdam güçlü ekonomi demek olduğu için beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri kripto paralarda da negatif bir etki yaratması beklenir. İstihdamın yüksek olması ülke para biriminin değer kazanmasını sağlar. Özellikle ABD’deki tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ABD dolarının güç kazanmasına, bununla birlikte de Bitcoin ve altcoinler‘le birlikte kıymetli madenlerin satış işlemlerinin hızlanacağı düşünülmektedir.

Öte yandan, verinin beklentinin altında gelmesi yani ABD’de istihdamın azalması, ABD dolarının değer kaybetmesine neden olurken Bitcoin ve altcoinler’le birlikte kıymetli madenlerin fiyatlarında sert yükselişlerin olması beklenir.