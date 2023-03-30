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  •   Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?

Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?

Uzman piyasa analistlerinin beklentileri neler? Yatırımcıları bundan sonra neler bekliyor?
19:05
30 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance FUD’ı şimdilik piyasalar üzerindeki baskısını gevşetmiş gibi görünüyor. Bitcoin bugün 29.000 dolara ulaştı. Kral kripto para biriminin yaptığı son ralli yatırımcılardaki risk iştahının zayıflamadığını gösteriyor. Peki piyasa uzmanları güncel durumu nasıl değerlendiriyor? Uzmanların piyasa beklentileri ve güncel görünümü inceliyoruz.

Kripto Para Uzman Yorumu

QCP Capital piyasa analistleri 2023 yılının oldukça hareketli geçen ilk çeyreğini ele aldı. Yarın büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde BTC, 2021’in ilk çeyreğinden bu yana en iyi 3 aylık dönemini geride bırakacak. Bu çeyrekte Bitcoin (BTC)’in kazancı %70’ye ulaştı. Geçtiğimiz yılın son çeyreği kripto paralar için son derece zorlu bir dönemdi ve bu sebepten yatırımcılar yeni yıldan umutluydu. Son piyasa raporunda QCP Capital analistleri şunları söyledi;

“Yarınki büyük çeyrek sonu opsiyon vadesinin, diğer mart çeyrek sonlarının son yıllarda yaptığı havai fişekleri sağlaması pek olası değil. Son spot fiyat hareketinin hızı ve traderların inanç eksikliği yükselişin sınırlı olabileceğini gösteriyor. Yarınki büyük vade sonu öncesinde satıcıların gelmesini ve alıcıların gelecek hafta tekrar devreye girmesini bekleyerek kendimizi yarınki vade sonuna doğru düşüşe hazırlıyoruz. Piyasalar CFTC-Binance hukuk davasını büyük ölçüde savuşturdu ve biz de aynı fikirdeyiz. Birkaç yıl önce Bitmex’e karşı açılan ve büyük bir uzlaşmaya varılarak sonuçlanan davayla aynı şekilde sonuçlanması muhtemel. Çok sayıda kripto davası sürüyor ve bunların sonuçları geldikçe piyasaların bunları pozitif fiyatladığını göreceğiz. Yakın vadede daha önemli olan şey, ABD’den gelen veriler olacak ve bu verilerin nihayet önümüzdeki haftadan itibaren yavaşlama belirtileri göstermeye başlayacağını umuyoruz. BTC’nin önümüzdeki ABD resesyonunda nasıl bir performans göstereceği bizim için en büyük soru işareti. Bitcoin bugüne kadar herhangi bir şekilde resesyonla karşılaşmadı.”

Kripto Paraların Geleceği

ABD piyasasıyla ilgili gelecek veriler yatırımcıları heyecanlandırıyor. Yarın gelecek PCI verisi pozitif bekleniyor ve Fed’in artık son 1 faiz artırımı yapıp tavana ulaşması bekleniyor. JPMorgan dahil birçok temkinli kurum artık faizlerde tavana büyük ölçüde yaklaşıldığı kanaatine sahip. Bununla birlikte kredilerdeki sıkılaşma da Fed’in faiz artırımıyla benzer bir sonuca ulaşmasını sağlıyor. Bankacılık krizinin de kontrol altına alındığını varsayarsak risk piyasalarını iyi günler bekliyor.

QCP Capital analistleri şunları yazdı;

“Fiyat açısından tüm kolay işler artık bitti ve boğalar için zor iş bölgesine geldik. İlk olarak, 2. çeyrek risk piyasaları için zor bir çeyrek olma eğilimindedir. BTC nihayet uzun vadeli direnç bölgelerimizin alt ucunda ve birden fazla güçlü direnç seviyesinden oluşan bu bölge, 28 bin seviyesindeki %23,6 Fibonacci düzeltmesinden 35 bin seviyesinin hemen üzerindeki %39,2 Fibonacci düzeltmesine kadar uzanıyor. ETH, BTC’den kesinlikle daha az yükseliş eğiliminde görünüyor ve konsolidasyon üçgeninde işlem görmeye devam ediyor ve üçgenin tepesi geçen haftanın 1880 en yüksek seviyesine geliyor. Bu seviyelerde ETH çağrıları satmayı seviyoruz, özellikle de 1 aylık 1900 strike ve 3 aylık 2000 ve 2200 strike’i. Çeyrek sonunun ötesine baktığımızda, veri açısından yoğun bir ay bizi bekliyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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