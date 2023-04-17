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Bugün en büyük kripto para yatırım şirketi olan Grayscale önemli bir duyuru yaptı. SOL Coin için destek geldi. Kurumsal yatırımcıların yoğun biçimde tercih ettiği Grayscale hali hazırda birçok altcoinler “tröstler” ile yatırım imkanı sunuyor. Peki Solana (SOL) için açıklanan destek ne anlama geliyor? SOL Coin fiyatı neden düşebilir?

Solana (SOL) Neden Yükseldi?

Bugün SOL Coin fiyatı iki ayın en yüksek seviyesi olan 26 dolara yükselmesine rağmen %4’ün üzerinde düşüşle 24,50 doların altına indi. ABD merkezli Grayscale Investments, Grayscale Solana Trust’ın OTC Piyasalarında GSOL sembolü altında işlem görmeye başladığını duyurdu. Bugün yapılan duyurunun fiyatı çok daha ciddi anlamda yukarı taşıması gerekiyordu ancak %217 oranında artan 24 saatlik hacme rağmen SOL Coin beklendiği gibi devasa bir yükseliş yaşamadı. Özetlemek gerekirse: Grayscale Solana Trust, değerini SOL’un spot fiyatından alan bir menkul kıymettir. Bunu yaparken, tröst yatırımcıların Solana piyasasına yatırım yapmalarını sağlarken, yatırımcıları kripto para saklama risklerinden arındırır.

Bunu bankacılık uygulamanız aracılığıyla hisse almaya benzetebiliriz. GSOL için düşüş eğiliminin bir nedeni, Grayscale Tröstlerinin genel olarak mevcut durumudur. Özellikle, kapalı uçlu fonlar gibi hareket ederler, yani Grayscale sermaye girişine veya çıkışına uyum sağlamak için yeni hisse ihraç edemez veya açık piyasadan hisse çıkaramaz. Sonuç olarak, Solana Trust’ın hisse fiyatı net varlık değerinden sapabilir. Bu durum, Grayscale Bitcoin Trust’a benzer şekilde, GSOL’lerinin Grayscale’in SOL rezervlerinin değerine kıyasla iskontolu işlem görmeye başladığı bir ayı piyasasında yatırımcıları ürkütebilir. GBTC halen Bitcoin spot fiyatına oranla olması gereken seviyenin altında bulunuyor. Aslında ETF davasının arkasındaki gerekçe de buydu.

SOL Coin Fiyat Tahmini

SOL Coin yatırımcılarının yakından izlediği yukarı yönlü bir direnç bölgesi var. Bu 25-27 dolar aralığına denk geliyor ve Ocak 2023’ten bu yana birçok kez bu bölgede başlayan düzeltmeler gördük. RSI’ın %70 seviyesinde olması ve daha önce birçok kez bu bölgenin büyük düşüşlerden önce ziyaret edilişi yakında SOL Coin fiyatının %20 oranında düşebileceğini gösteriyor.

Bu ayı senaryosunda acil destek seviyesi 20 dolar olacaktır. Ancak direnç alanının uzun bir aranın ardından aşılması SOL Coin yatırımcılarının 30 ve 35 dolara doğru yeni bir ralli görme ihtimaline kapı aralayacaktır.