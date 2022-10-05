Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşlerin ardından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin'de (BNB) üç aylık bilanço! Beklentiler ne yönde?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan çalkantılı sürecin ardından elde edilen verilere göre, küresel kripto para piyasası değeri 90 günlük süre içerisinde %9 oranında bir artış kaydetti. Gerçekleşen artış ne anlama geliyor?

Bitcoin İncelemesi

Piyasalarda yaşanan uzun süreli düşüşlerin ardından kripto para piyasası son 3 ay içerisinde ciddi bir yükseliş kaydetti. Küresel kripto para piyasası kapitalizasyonunda yaşanan büyümeye rağmen Bitcoin (BTC) fiyatı belirtilen zaman diliminin değer kaybı ile kapattı.

Kripto para araştırma platformu olan Cryptorank’a göre, yatırımcılar tarafından psikolojik bir seviye olan 20.000 doların altında işlem gören Bitcoin, üçüncü çeyreği %1.2 oranında düşüşle kapattı. Önemli ölçüde düşüş gösteren bir yarıyılın ardından, CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin Temmuz işlem ayını 23.333 dolarlık bir endeks fiyatıyla kapattı. Ancak piyasaya hakim olma çabasında bulunan ayılar, pazarın kontrolünü yeniden ele geçirdi ve önde gelen kripto para biriminin fiyatını Ağustos ayının sonuna doğru 20.000 dolarlık bölgeye çekmeye zorladı. Lider kripto para biriminin fiyatı 13 Eylül’e kadar 22.527 dolara yükseldikten sonra ayılar, BTC’nin 3. çeyreğe başladığı fiyat seviyesinde kapatmasına neden olan bir düşüş trendi başlattı.

Ethereum Ve BNB

Lider kripto para birimi olan Bitcoin başına fiyat belirtilen dönemde düşerken, Ethereum (ETH) ve BNB fiyatlarında büyüme yaşandı. İncelenen çeyreği 1.328 dolardan kapatan Ethereum, 90 günlük süre içerisinde %25 oranında artış kaydetti. Yaşanan fiyat artışının temel nedeni olarak 15 Eylül’de gerçekleşen Ethereum birleşmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Birleşmeye yaklaşan haftalarda, etkinliğin başarısını çevreleyen şüpheler, artan Ethereum çıkışlarına yol açmıştı. ETH işlem ayını 1.328 dolardan kapattığından, beklenen fiyat rallisi gerçekleşmedi. Ayrıca lider akıllı sözleşme platformunun 3 aylık kazanımlarının çoğu Temmuz rallisi sırasında gerçekleşti. Son olarak BNB ele alındığında, incelenen çeyreği 284,24 dolar ile yüksek bir seviyede kapattı ve 90 gün içerisinde fiyatını %24 oranında artırdı.