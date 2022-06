Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönem geçirirken, borsalar da boş durmuyor. Önde gelen platformlar, özellikle Orta ve Uzak Doğu’ya açılma çalışmalarını sürdürüyor.

Küresel çapta yükselen kripto kaşıtlığına rağmen, borsalar yayılmacı politikasına devam ediyor. Lisans ve düzenleyici engellerini kademeli olarak aşan isimler, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeni pazarlar arıyor. Singapur merkezli borsa Crypto com Dubai’de tam lisans alma sürecinde önemli bir adım attı. En büyük hacme sahip ilk 10 kripto para borsası arasında yer alan Crypto com, Asya ve ABD’den sonra gözünü Orta Doğu’nun finans merkezi olan Dubai’ye dikti! Crypto com, son zamanlarda sektöre karşı destekleyici tutumunyla ön plabna çıkan Dubai’de geçici kripto para lisansı almayı başardı. Crypto.com’un kurucu ortağı ve CEO’su Kris Marszalek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Crypto.com ve Shopify Ortaklığı

Crypto com, geçtiğimiz hafta önemli bir gelişmeyi paylaştı. Singapur merkezli borsa, tüm Shopify kullanıcılarının artık çevrimiçi mağazalarında Crypto com Pay’i etkinleştirebileceğini ve müşterilere satın alma işlemleri için daha fazla ödeme yöntemi sunarak erişimlerini genişletebileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, müşterilere kripto paralarını harcamak için daha fazla tercih sunulacağı müjdesi verildi. Ayrıca, Crypto com Pay’i kullanan Shopify satıcıları, bir ay boyunca hiç bir şekilde işlem ücreti ödemeyecek.

Kampanyanın, 30 Haziran 2022’ye kadar Crypto com Pay’e kaydolan tüm Shopify kullanıcıları için geçerli olduğu bildirildi. Bu hizmet, dünyadaki tüm Crypto com uygulaması kullanıcıları tarafından erişilebilir. Crypto com Pay kullanıcılarına yönelik daha fazla teşvik sağlamak için Crypto com, müşterilere promosyon dönemlerinde yüzde 10’a kadar çıkabilen ve Cronos (CRO) ile ödeme yaptıklarında kripto para iadesi ödülleri de sunacak.