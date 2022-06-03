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Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Ülkedeki Madenleri Token’laştırma Planı

Orta Afrika Cumhuriyeti, ülkenin doğal kaynaklarına erişimi token'laştırma planıyla Bitcoin'in benimsenme yolculuğundaki bir sonraki adımı açıkladı.
16:40
3 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, ülkedeki doğal kaynaklara erişimi token’laştırma planıyla Bitcoin‘in benimsenme yolculuğundaki bir sonraki adımı açıkladı.

Maden Kaynaklarına Token’ize Erişim

Cumhurbaşkanlığı haber bülteni, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin ülkede varlık oluşturan kripto para ve dijital varlık projelerine maden kaynaklarına token’ize erişim sunacağını söyledi. Doğal kaynakları token’laştırma sürücüsü Project Sango‘nun himayesi altına girecek.

Orta Afrika Cumhuriyeti, petrole ek olarak elmas, bakır ve rodyum gibi başka maden yataklarına da sahip. Ülkenin doğal kaynakları arasında altın, kireçtaşı, kobalt ve manganez de bulunuyor.

Karayla çevrili Afrika ülkesi, bol doğal kaynaklarına rağmen hala dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.Başkan Faustin Archange Touadera için, bu “devasa jeolojik hazinelerin” token’laştırılması, ülkede yeni yatırım fırsatları yaratmanın bir yolunu temsil ediyor.

Bitcoin’i Resmi Para Olarak Tanıyan 2. Ülke

Hükümet, geçen ay Bitcoin’i ülkede resmi para olarak tanıyan bir yasayı kabul etmişti. Bu büyük hamlenin ardından Mayıs ayında Sango Projesi duyurulmuştu. Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin’i resmi para olarak tanıyan ilk Afrika ülkesi ve El Salvador‘un ardından dünyada BTC‘yi resmi olarak olarak tanıyan ikinci ülke oldu.

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