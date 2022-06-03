Cardano Kurucusu İle Elon Musk'ın Twitter üzerinden bir konu hakkında bir tartışma başladı. Tartışmanın sonucu nereye varacak?

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Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Jack Dorsey ile programlama dilleri ile alakalı Twitter üzerinden bir tartışmaya girdi.

Haskell Tartışması

Bir Tesla hayranı, Elon Musk’tan Tesla uygulamasına yazılım notları eklemesini istemişti. Elon Musk Twitter kullanıcısına yanıt olarak, daha modern olan C++’ı sevmediğini ve C’ye olan sevgisini dile getirdi. Bunların yanı sıra tweet dizinlerine cevaben Cardano kurucusu Charles Hoskinson, “Haskell’i keşfedene kadar bekleyin” ifadelerini paylaştı.

Cardano akıllı sözleşmesinin programlama dili, finansal akıllı sözleşmesi Marlowe gibi Haskell dayanmaktadır. Cardano akıllı sözleşmesi hem zincir dışı hem de zincir üstü kodları için Haskell dilini kullandığı belirtiliyor.

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Haskell’i tercih etme nedeni olarak ise Cardano Plutus ve Marlowe akıllı sözleşmelerinin, başlangıçtan itibaren yüksek düzeyde kesinlik sağlayan kesin ve resmi olarak doğrulanmış bir dilde dikkatlice uygulanabileceğini belirtiyor. Akıllı sözleşmelerde dil seçimi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Hoskinson seçilen dilin önemi hakkında şunları söyledi:

“Blockchain’ler ve akıllı sözleşme dillerinde ortaya çıkan güvenlik açıkları genellikle kod hataları veya akıllı sözleşme istismarlarının ardından geliyor. Bu gibi hatalar ise milyarlarca dolarlık felaketlere ve önemli finansal kayıplara neden oluyor.”

Cardano Dil Seçimi

Başka bir tweet’te Hoskinson, Solana’nın son kesintisinin ardından Cardano’nun metodik yaklaşımını savundu ve şunları söyledi:

” Asıl eleştiri, Cardano’nun milyonlarca kullanıcıdan milyarlarca dolar söz konusu olduğunda ve binlerce işletme geçim kaynakları için altyapıya güvenirken yazılımı dikkatli bir şekilde yazması mı?”

Cardano’nun yavaş ve istikrarlı yaklaşımı, anında sonuç almak isteyen birkaç piyasa gözlemcisi ve yatırımcısı tarafından sıklıkla eleştiri konusu olmuştu. Cardano ve Plutus akıllı sözleşme platformunun, Haziran ayı sonunda yapılması planlanan Vasil Hard Fork kombinasyon etkinliği aracılığıyla bir yükseltmeden geçmesi amaçlanıyor.