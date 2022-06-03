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Santiment 2 Kritik Veriyi Açıkladı: Bitcoin’de Düşüş Derinleşecek mi?

Fed'in faiz artırımları sonrası bir türlü ivme kazanamayan Bitcoin, yeniden 30.00 dolar seviyesini aşmaya çalışıyor. Ancak, bu süreçte zincir üstü veriler kritik önem taşıyor. 
19:00
3 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Fed’in faiz artırımları sonrası bir türlü ivme kazanamayan Bitcoin, yeniden 30.00 dolar seviyesini aşmaya çalışıyor. Ancak, bu süreçte zincir üstü veriler kritik önem taşıyor.

Hangi Tür Yatırımcılar, Satıyor?

Bitcoin (BTC) bu yıl yaklaşık %36 düştü ve an itibariyle 29.000 dolar civarında işlem görüyor. Bu, Bitcoin’in 2020’nin sonundan bu yana en düşük seviyesi. BTC, yıldızının parladığı 2021 yılında elde ettiği kazanımlarını kaybetti. Güncel veriler, orta vadede BTC fiyat hareketine dair ipuçları veriyor. Santiment raporuna göre, uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, piyasada yaşanan son çöküş nedeniyle henüz satış yapmadı. Veriler, bu yatırımcı türünün çöküşü bir birikim fırsatı olarak kullandıklarını gösteriyor. Veriler, uzun vadeli yatırımcıların bu ayı piyasasını tokenlerini artırmak için kullandığına işaret ediyor. Fiyatlardaki düşüşün Bitcoin‘i çok daha çekici kıldığı göz önüne alındığında, çoğu ayı piyasasında bu eğilim gözlemleniyor.
Bir yıl veya daha uzun süredir Bitcoin’lerini elinde tutan adreslerin sahip olduğu BTC yüzdesi önceki ayı piyasalarında arttı. Bu ayı piyasasındada aynı eğilim gözlemleniyor. Ancak bu birikim süreci, Bitcoin’in yaşadığı satış baskısının yanında zayıf kaldı. Kurumlar ve kısa vadeli yatırımcılar tarafından yapılan satış, BTC fiyatının düşmesine neden oluyor.

Satış Baskısı: İşlem Hacmi Rekor Kırdı

Kripto piyasasına yönelik duyarlılık da rekor seviyelere yakın düştü. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, neredeyse Mayıs ayı boyunca “aşırı korku” bölgesinde kaldı. Bitcoin’deki satış, rekora yakın işlem hacmi ile de kanıtlandı. Blockchain analitik firması Santiment’ten gelen veriler, Bitcoin’in Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana ikinci en büyük toplam işlem hacmini gördüğünü gösteriyor. Veriler, özellikle kurumların Bitcoin‘lerini sattığını gsteriyor.
Piyasa analistleri ayrıca bir Bitcoin‘in taban fiyatına ulaşıp ulaşmadığı konusunda ikiye bölündü ve temkinli bir tavır sergiliyor. BitMex kurucu ortağı Arthur Hayes kısa süre önce, BTC’nin bu yıl zaten düştüğü bir seviye olan 25.000 dolara kadar tekrar düşebileceğini söyledi. Hayes ayrıca, BTC’nin henüz boğa koşusuna başlama aşamasına hazır olmaktan uzak olduğunu ve bunu yalnızca kısa vadeli yatırımcılar tasfiye edildiğinde yapacağını belirtti.

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