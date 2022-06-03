Düşüş döneminde bu 6 metaverse altcoinin iyi bir seçenek olduğunu düşünen popüler analist, favori listesini açıkladı.

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Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen bir analist haziran ayında alınabilecek en iyi metaverse altcoinlerin listesini paylaştı. Piyasaların düşmeye devam ettiği bugünlerde doğru projelere yatırım yapanlar yükseliş sezonunda en yüksek kazanç fırsatlarını elde edebilir. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında yaşanan düşüş ve ardından gelen toparlanma süreci bunun en yakın örneği oldu.

The Sandbox (SAND)

Altcoin Daily analistleri tarafından hazırlanan favori metaverse altcoinleri listesinin başında The Sandbox (SAND) geliyor. Sandbox, kullanıcıların sanal bir dünyada dijital varlıklar oluşturmasına, inşa etmesine, satın almasına ve satmasına izin veren bir projedir. Metaverse odaklı kripto para projeleri arasında da en üst sıralarda yer alıyor. DAO ve NFT’lerin güçlerini birleştiren Sandbox, topluluğunu geliştirmeye devam ediyor.

Sandbox son günlerde rock kralı Elvis Presley’nin platforma girmesiyle adından söz ettirdi. Elvis Presley, doğum gününü anmak için 1.935 Elvis Genesis Key NFT’sini piyasaya sürecek. Snoop Dogg ve çok daha fazla isim Sandbox ile iş birliği yaptı. SAND yazı hazırlandığı sırada 1,28 dolardan alıcı buluyor.

Axie Infinity (AXS) ve Diğerleri

Büyük potansiyele sahip ikinci metaverse altcoin, Axie Infinity’dir Axie Infinity, oyuncuların savaşlarda birbirleriyle karşı karşıya gelmek için NFT yaratıklar aldığı onları geliştirebildiği bir oyundur. Oynadıkça SLP token kazanabilir ve bunları harcayabilirsiniz. 31 Mayıs tarihinde builders programı ve kabul edilen 12 projeyi duyurdular. Son haberle birlikte fiyatı kısa sürede %19 artış gösterdi.

Üçüncü altcoine geçmeden önce önemli bir konuyu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Popüler analistler tarafından bu listelerde paylaşılan bazı projeler sadece reklam amaçlı olarak araya sıkıştırılabiliyor. SAND ve AXS zaten yeterince popüler ve ciddi miktarda yatırımcıya sahipler. Ancak yeni projelere karşı yatırımcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Sıradaki altcoin GAIA Everworld (GAIA), burada oyuncular kendi krallıklarını kurabilir, analiste göre sürükleyici bir fantezi oyunudur. Polygon üzerine inşa edilen bu oyun, Polygon, AU21 Capital, Mexc Global, Shima Capital, Enjin Starter gibi bilindik fonlardan başlangıç desteği aldı.

Goblintown, metaverse odaklı ve büyümeye hazır olduğu söylenen dördüncü kripto para projesidir. Goblintown NFT’leri bedava olarak dağıtıldı. Yani yatırımcılar sadece işlem ücretini ödeyerek bir koleksiyon parçasına sahip oldular. Bu tarz projeler hızlı bir şekilde topluluğa ulaşabilmek için benzer yöntemler deniyor. Eğer sadece işlem ücreti ödeyerek Goblintown NFT’si alma imkanına kavuşamadıysanız bu saatten sonra riskli bir yatırım olabilir. Fiyatı yükseliyor, fakat köpüklendiği de bir gerçek.

Realm (REALM) listenin beşinci sırasında yer alıyor. Realm, sosyal etki odaklı mobil öncelikli bir oyundur. Telefonlar için artırılmış gerçeklik ve metaverse deneyimi sunma hedefleri var. Henüz beta testleri sınırlı sayıda kullanıcıyla devam ediyor. Herkes açık beta testlerinin başlamasıyla birlikte anlık fiyat artışları yaşayabilir.

Listedeki sonuncusu metaverse altcoin tanıdık bir sima olan Illuvium (ILV) ve yakın zamanda Immutable X (IMX) ile entegrasyonlarını duyurdular. NFT’ler ile giriş yaptığınız dünyada savaşır, avlanır, ödül toplarsınız. Sadece 10 milyon arzı var ve bunun 650 bini dolaşımda. NFT, metaverse, DAO ve Gaming alanında faaliyet gösteriyorlar. Binance gibi güçlü borsalarda tarafından listelemesi yapıldı.

Kasım sonunda fiyatı 1.844 dolara kadar çıkmıştı, o günden bu yana diğer kripto paralar gibi düşmeye devam ediyorlar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.