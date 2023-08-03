Elon Musk milyarlarca dolar Twitter’ı satın aldığından beri platform bambaşka bir şeye dönüşmeye başladı. Plan da tam olarak buydu. Musk’ın hedefi Asya bölgesindeki WeChat’e benzer “her şeyin uygulamasını” inşa etmek. Buna süper uygulama da diyebiliriz. İçinde yatırımdan ödemelere kadar her şey olacak.

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Dogecoin Son Dakika

Semafor tarafından ortaya atılan iddiaya göre Elon Musk bugünlerde finansal altyapı şirketleriyle görüşmeler yapıyor. X’in içinde bir borsa oluşturmayı hedefleyen Elon Musk işlem ücreti de almayacak. Eğer bu haber doğrulanır veya sosyal medyada ilgi görürse önümüzdeki saatlerde DOGE fiyatının yeniden yükselişe geçtiğini görebiliriz.

Geçtiğimiz haftalarda büyük sağlayıcılara gönderilen talep dokümanlarında gerçek zamanlı hisse senedi verileri ve diğer özellikler için yatırım teklifleri isteniyordu. X’in teklif ettiği şey: “yüz milyonlarca yüksek nitelikli kullanıcıya” ulaşma olanağı. Elon Musk şimdi bu entegrasyon için yatırımcı arayışına girdi.

Eğer Elon Musk bu iddiaları doğrularsa Dogecoin hakkında daha fazla spekülasyon dolaşıma girecek. Twitter’ın X’de dönüştüğü hafta neler olduğunu hatırlayın. Borsa entegrasyonu DOGE işlemlerinin başlatılması ihtimaliyle spekülatif traderların iştahını daha da açabilir.