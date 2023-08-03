Ünlü Yatırımcı Binance (BNB) İçin Uzun Vadeli Yükseliş Bekliyor

Özet

  • - Kripto para sektöründe tanınmış yatırımcı Crypto Tony, Binance token (BNB) için olumlu bir görüşe sahip ve BNB'nin uzun vadede yükseleceğini düşünüyor.
  • - BNB'nin popülerliği nedeniyle önemli bir talep olduğunu belirten Crypto Tony, tokenin istikrarının FUD'a rağmen devam ettiğini vurguladı.
  • - Teknik analize göre, BNB'nin 225 dolar destek ve 264 dolar direnç seviyeleri arasında bir yükseliş eğilimi sergilemesi bekleniyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:50
3 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para sektöründe popüler bir yatırımcı olan Crypto Tony, geçtiğimiz günlerde uzun vadede Binance token’a (BNB) dikkat çekti. Yatırımcıya göre piyasada BNB için önemli bir talep var ve BNB yükselmek için doğru fırsatı bekliyor.

Ünlü Yatırımcı Düşüncelerini Paylaştı

Crypto Tony bugün erken saatlerde takipçilerine, BNB’nin popülaritesinden kaynaklanabilecek önemli bir talebi korumayı başardığını söyledi. Token‘ın değeri Binance’e karşı potansiyel bir dolandırıcılık davasıyla ilgili endişelerin ardından dün küçük bir düşüş yaşadı. BNB bu haberin ardından %2’den biraz daha fazla değer kaybetti.

Crypto Tony’ye göre, BNB’nin piyasa verileri uzun vade için olumlu sinyaller verdi. Yatırımcı, bu yılın ilerleyen dönemlerinde BNB satın almak için doğru fırsatı beklediğini belirtti. Token için en önemli alış nedenlerinden biri kripto piyasalarında devam eden kötü haber akışına rağmen BNB’nin istikrarıydı.

Crypto Tony tarafından yapılan kısa bir teknik analiz, BNB’nin bir aydan fazla bir süredir değişen bir modelde olduğunu ve yakın zamanda bir yükselişe bağlı olduğunu gösterdi. BNB’nin 4 saatlik grafiğine göre, 225 dolar bu token için destek bölgesi olarak gösterilebilir. Güçlü bir yükseliş hareketi için BNB’nin direnç bölgesi olan 264 dolardan geçmesi gerekecek.

BNB Fiyat Tahmini

Coinglass’tan alınan veriler, yatırımcıların kısa vadede BNB için yükseliş görünümünü paylaştığını gösterdi. Uzun pozisyonlar, önde gelen merkezi kripto borsalarındaki kısa pozisyonlardan gözle görülür şekilde daha ağır bastı. BNB sürekli vadeli işlemlerine yönelik toplam açık pozisyon oranı %0,10 artarken, son 24 saat içinde 600.000$’dan fazla likidite sağlandı.

Bu yazının yazıldığı sırada BNB, son 24 saatte yaklaşık %2 düşüşle 240 dolardan işlem görüyordu. Token 37 milyar dolardan fazla piyasa değerine ve günlük 563 milyon dolarlık işlem hacmine sahipti.

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