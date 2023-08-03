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  •   Shiba Inu’nun Ürünü BONE Son Haftada En Çok Kazandıran Token Oldu

Shiba Inu’nun Ürünü BONE Son Haftada En Çok Kazandıran Token Oldu

Özet

  • - Shibaswap ve Shibarium ekosistemine ait BONE tokenı, son haftada %24,67 artışla en çok kazandıran kripto varlık oldu.
  • - BONE, XDC Network ve Maker gibi önde gelen kripto para birimlerini geride bırakarak yükselişini sürdürdü.
  • - Token fiyatı, son ralliyle 1,6 doların üzerine çıktı ve şu anda 1,63 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 1.49 önemli bir destek olarak öne çıkıyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:30
3 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Shibaswap ve Shibarium ekosisteminde DAO ve gas fee token’ı olan Bone ShibaSwap (BONE) son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. BONE, Shibarium lansmanını çevreleyen heyecan arttıkça haftalık %24 kazançla ilk 100 kripto varlık arasında en çok kazandıran token oldu.

Haftalık En Çok Kazandıran Token Oldu

Önde gelen fiyat takip platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, BONE son yedi gün içinde %24,67 artış gösterdi. Bu etkileyici yükseliş, Shiba Inu ekosistem tokenini geçtiğimiz hafta en büyük 100 kripto varlık listesinde en çok kazandıran token haline getirdi.

Özellikle BONE, son yedi gün içinde sırasıyla %20,34 ve %8,64 değer kazanarak ikinci ve üçüncü sıraları alan XDC Network (XDC) ve Maker (MKR) gibi diğer önde gelen kripto para birimleri üzerinde yükseliyor. Optimism (OP) ve Conflux (CFX) şu anda dördüncü ve beşinci sıralarda yer alıyor.

BONE, geçtiğimiz hafta Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere piyasadaki en büyük varlıklardan daha iyi performans gösterdi. BONE, yaklaşık beş ay sonra ilk kez 1,6 doların üzerine çıkmak için son ralliden yararlandı. Crypto Basic, geçen ay BONE’un 1,4 $ bölgesini geri kazanmasıyla birlikte son yükselişe dikkat çekti.

BONE Fiyat Analizi

Raporun ardından token, yükselişine devam etti ve 2 dolar yolculuğuna çıktı. BONE dün 1,74 dolara kadar yükseldi ancak fiyat dirençle karşılaştı. BONE 1,56 dolara kadar geriledi ancak sonradan toparlanmasıyla günü %1,10 kayıpla 1,63 dolardan kapattı.

2 Ağustos’ta yaşanan kayıp BONE’un yedi günlük günlük kazanç serisini bozdu. Bu kazanç serisi, BONE’un ilk 100 arasında haftalık bazda en çok kazanan varlık olmasına katkıda bulundu. Son gerilemeye rağmen, varlık 1,6$’ın üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

BONE 1,63 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik grafikte, token şu anda rahat bir konumda ve en yakın desteği Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 1.49’da yer alıyor. Ayılar bu seviyeyi aşarsa, 1.42 ve 1.36 dolarlık destek bölgeleri devreye girecek.

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